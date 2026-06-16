독한 안현민, 생존을 위해 그 좋아하는 이것도 끊어버렸다 "다이어트로 4~5kg 감량했다" [잠실 현장]

16일 잠실구장에서 열리는 두산과 KT의 경기. 타격 훈련을 하고 있는 KT 안현민. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.16/

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] "햄버거 한 번도 안 먹었습니다."

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KT 위즈 '괴물 타자' 안현민이 드디어 돌아왔다.

KT는 16일 잠실구장에서 열리는 두산 베어스와의 3연전 첫 번째 경기를 앞두고 안현민을 1군 엔트리에 등록했다. KT는 이미 이날 안현민 콜업을 예고했었다.

안현민은 지난 4월15일 NC 다이노스전 도중 우측 햄스트링을 다치며 이탈했다. 공격의 핵심인 안현민의 부재는 KT 전력에 어마어마한 타격이었다.

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여기에 재활도 길었다. 거의 2달이 소요됐다. 당초 예상보다 부상 상태가 심했다는 걸 의미한다. 햄스트링의 문제는 재발 여부. KIA 타이거즈 김도영이 지난해 햄스트링만 3번을 다치며 시즌을 거의 날리다시피 했다. 안현민도 신경쓰지 않을 수 없는 부분이다.

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경기를 앞두고 만난 안현민은 "일단 그라운드에 나가봐야 어떤 느낌인지 알 수 있을 것 같다. 분명 2군 경기랑은 다른 환경이기에 나가면 조금 떨릴 것 같기는 하다"며 웃었다.

몸상태에 대해서는 "3주 정도 전에 최종 검진을 받았고, 경기에 나가도 좋다는 소견을 들었다. 지금 통증은 없다. 사실 더 빠르게 복귀하고 싶었는데, 내가 생각했던 것보다 조금 더 부상이 컸던 것 같고, 조금 더 회복이 느렸던 것 같다. 안 좋은 것들이 합쳐져 복귀가 지연이 된 부분이 있다"고 말했다.

16일 잠실구장에서 열리는 두산과 KT의 경기. 타격 훈련을 하고 있는 KT 안현민. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.16/

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우람한 근육질 몸매가 안현민의 트레이드 마크. 물론 근육이 아직 살아있지만 턱선도 그렇고 전체적으로 슬림해진 느낌. 안현민은 "다이어트를 했다. 4~5kg 정도 빠진 것 같다. 다치고 나서 살을 빼야겠다는 생각을 했고, 일단 어느정도 빠진 것 같아 만족한다"며 "부상이라는 게 예방은 할 수 있지만 막을 수는 없다고 생각한다. 다만, 주변에서 재발 확률을 낮추기 위해서는 다이어트가 도움이 된다는 얘기를 들었다. 또 당장 부상 방지를 떠나서 내년에 내 몸이 조금 더 안정되면 더 빠른 선수가 되고 싶고, 지금보다 더 힘이 좋은 선수가 되고 싶기 때문에 다친 걸 계기로 미리 준비를 했다고 생각한다"고 설명했다.

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살을 빼기 위해 좋아하는 것들을 다 끊었다. 안현민은 "식이 조절을 했다. 조절하면서 먹는 것도 재미있더라. 최대한 인스턴트 식품을 안 먹으로고 했다. 햄버거도 한 번도 안 먹었다. 기름기를 피했고, 생선이나 오리고기 등의 음식을 먹으려 노력했다. 커피나 당분이 든 음료도 다 끊었다. 카페인이 수분 유지에 도움이 안 된다고 하더라"고 말했다. 안현민은 햄버거를 가장 좋아하는 음식으로 꼽은 적이 있다. 또 햄스트링 근육 부상의 핵심은 수분이다. 수분이 부족해 근육이 말라버리면 찢어질 가능성이 높아진다.

16일 잠실구장에서 열리는 두산과 KT의 경기. 타격 훈련을 하고 있는 KT 안현민. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.16/

안현민은 마지막으로 "언젠가 다칠 수 있다고 생각하면, 가을야구 때가 아니라 차라리 먼저 다친 게 나은 것 아니냐고 생각하며 마음을 다잡았다. 그동안 다른 선수들의 부상을 보며 나와는 상관 없는 일이라고 생각해왔다. 하지만 내 운동 방법, 몸 관리에 문제가 있다고 생각했다. 많은 공부를 할 수 있었다"고 했다.

안현민은 마지막으로 "2달 동안 긴 재활을 했다. 일단 나도현 단장님 포함, 구단에서 너무 신경을 많이 써주셨다. 트레이닝 파트도 마찬가지다. 할 수 있는 치료는 다 해주셨다. 정말 많은 도움을 받았다. 이 자리를 빌어 꼭 감사의 인사를 전하고 싶다"고 강조했다.

잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com