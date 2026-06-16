[인터뷰②] '참교육' 진기주 "가슴축소수술 대사? 한림이를 빠르게 보여줄 수 있는 장면"

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 진기주가 '참교육'을 둘러싼 논란에 대해 입장을 밝혔다.

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진기주는 16일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "(가슴축소수술과 관련) 저의 대사는 한림이를 대중들에게 빨리 보여줄 수 있던 장면이었다"라고 했다.

5일 공개된 넷플릭스 시리즈 '참교육'은 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 이야기로, '소년심판', '디어 마이 프렌즈'의 홍종찬 감독이 메가폰을 잡았다. 진기주는 극 중 교권보호국 감독관 임한림 역을 맡았다.

'참교육'은 원작 웹툰의 인종 차별 및 성 차별 논란으로 인해 작품이 공개되기 전부터 주목을 받았다. 이에 진기주는 "사실 저는 웹툰 원작을 몰랐다. 캐스팅 제안을 받고 나서, 그 이후에 웹툰에 대한 논란을 알게 됐다. 그때부터 웹툰도 함께 찾아보기 시작했다. 다만 작가님께서 써주신 '참교육' 대본은 좋은 작품이라고 느껴졌다"며 "작가님과 감독님의 전작을 다 찾아봤고, 두 분을 향한 믿음도 컸다"고 전했다.

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특히 작품이 가장 와닿았던 부분에 대해 "피해자가 위안을 얻으며 다시 일어서고, 가해자는 자신의 잘못이 뭔지 깨닫고 반성하는 게 당연한 이치 아닌가. 현재의 세상이 당연한 게 당연하지 않게 벌어지는 일들이 있다 보니, 드라마에서는 명확하게 그려지는 게 더 좋았다"고 전했다. 그러면서 "1부 엔딩에서 피해자들이 보호를 받을 때 울컥하더라. 6부에서도 한림이가 윤진이에게 '교권국을 믿어달라. 도와주겠다'고 하는 대사가 좋았다"고 덧붙였다.

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또한 '참교육'은 한림이가 여고생들 앞에서 가슴축소수술을 언급하는 장면으로 갑론을박이 벌어지기도 했다. 이에 진기주는 "그 장면은 한림이가 3부에서 등장한 지 몇 분 안 됐을 때의 장면이다. 그 장면을 통해 한림이의 캐릭터를 빠르게 알려줄 수 있었다고 생각했다. 학생들이 교생인 줄 알았던 한림이를 곤란하게 만들고 싶어서 내뱉은 질문이었고, 한림이는 그에 대한 빠른 답변을 한 것"이라고 말했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com