고소영, 마스크 없이 명품 휘감고 외출…"사람들 시선 신경 안 써"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 고소영이 럭셔리한 스타일링을 선보이며 거리를 활보했다.

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16일 유튜브 채널 '고소영'에는 '고소영이 35년 만에 긴머리 싹둑 자른 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

고소영은 데뷔 후 지금까지 긴 머리를 유지했다면서 "나름 커트를 해봤는데 예쁜 단발은 못 해본 것 같다"라고 말했다. 이어 단발 변신을 위해 헤어 컨설팅을 받았다. 헤어 스타일 뿐만이 아니라 메이크업, 코디 컨설팅까지 받은 고소영은 중단발로 변신하기로 마음먹었다.

고소영은 다음날 헤어숍으로 향해 머리를 중단발로 과감하게 잘랐다. 메이크업과 코디도 전문가의 컨설팅을 반영해 완성, 더욱 물오른 비주얼을 자랑했다.

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그는 집으로 가는 길 "차 없이 왔다"라며 마스크도 쓰지 않고 걸어갔다. 명품 C사 로고가 크게 박힌 가방과 신발, 명품 P사 스커트가 돋보였다. 제작진은 "이러고 다니면 사람들이 쳐다보지 않나"라며 놀랐고 고소영은 "난 그런 건 신경 안 쓴다. 얼굴을 가리고 다니는 스타일은 아니다"라고 말했다.

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그런가 하면 고소영은 "오늘 이 옷에 목걸이도 하나 하고 싶었다. 근데 컨설팅 때 화려한 목걸이는 안 하는 게 더 낫다고 해서 신발에 포인트를 줬다. 신발이라도 화려한 거 신어야지"라며 C사 구두를 가리켰다.

한편 고소영은 지난 2010년 배우 장동건과 결혼, 슬하에 두 자녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com