"이게 팀이야!" '어떻게 바로 떠나' 이란 캡틴 결국 분노 폭발 "이건 재앙이고 스트레스…FIFA 뭐 하는 거야"

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[스포츠조선 김가을 기자]'이란의 캡틴' 메흐디 타레미가 결국 폭발했다.

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영국 언론 더선은 16일(이하 한국시각) '타레미는 이란이 2026년 북중미월드컵 첫 경기를 마치자마자 미국을 떠나야 한다는 명령을 받았다고 주장했다. 그는 국제축구연맹(FIFA)이 아무런 조치를 취하지 않았다고 비난했다'고 보도했다.

아미르 갈레노이에 이란 월드컵대표팀 감독이 이끄는 이란 축구대표팀은 미국 캘리포니아주 LA 스타디움에서 열린 뉴질랜드와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 G조 1차전에서 2대2로 비겼다.

이란은 경기 시작 불과 7분 만에 엘리자 저스트에게 선제골을 내줬다. 이란은 거세게 몰아 붙였고 전반 32분 라민 레자에이안의 득점으로 1-1 동점을 만들었다. 후반도 비슷한 양상이었다. 뉴질랜드가 후반 9분 저스트의 득점으로 리드를 되찾았다. 저스트는 뉴질랜드 국가대표로는 처음으로 월드컵 한 경기 멀티골을 기록하는 새 역사를 작성했다. 이란은 10분 뒤 모하마드 모헤비의 골로 균형을 맞췄다. 두 팀 모두 결승골을 노렸지만, 끝내 승패를 가리지 못했다.

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이란은 이번 대회 이슈의 주인공이다. 이란은 미국과 이스라엘의 공습 이후 월드컵 보이콧도 고려한 것으로 알려졌다. 그러나 고심 끝에 월드컵 출전을 결정했다. 문제는 계속됐다. 이란은 당초 미국 애리조나주 투손에 베이스캠프를 차릴 예정이었다. 그러나 미국과의 관계가 껄끄러운 데다 안전 문제가 제기되면서 멕시코 티후아나로 장소를 옮겼다.

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상황은 나아지지 않았다. 메흐디 타지 이란축구협회장을 비롯해 15명의 대표팀 관계자가 비자 발급이 거부됐다. 이란 팬들의 경기장 티켓도 취소됐다. 선수단과 일부 스태프만 LA행 비행기에 탔다. 미국 도착 뒤 사전 기자회견을 포함해 경기 하루 전 스케줄을 소화했고, 뉴질랜드와의 경기가 끝난 직후엔 미국을 떠나야했다.

타레미는 "많은 스트레스를 받고 있다. 사실 모든 것이 우리에게는 재앙과 같다. 지금 당장 LA를 떠나야 하는데, 우리에게는 좋지 않다. 월드컵에선 다음 경기를 위해 좋은 준비를 해야하기 때문에 축구에 좋지 않다. 선수들과 스태프, 그리고 모든 사람에게 큰 스트레스다. 우리에겐 지원이 없다. FIFA가 이보다 더 많은 도움을 줘야 한다고 생각한다"고 말했다.

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그는 지아니 인판티노 FIFA 회장이 선수들에게 한 말에 대해 "단지 우리를 돕고 싶을 뿐이다. 지금 월드컵 시작했고, 그는 우리를 도울 것"이라고 말했다. 타레미는 도널드 트럼프 미국 대통령에게 "나는 축구를 하러왔다. (문제)에 대해 얘기하는 것은 지쳤다. 우리를 도와준다면 매우 감사하게 생각할 것"이라고 말했다.

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한편, 이란은 22일 오전 4시 LA 스타디움에서 벨기에와 2차전을 치른다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com