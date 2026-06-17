남보라, 응급 제왕으로 출산…子도 손흥민 닮았네 "인생 2회차" [전문]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 남보라가 아들을 출산했다.

Advertisement

남보라는 17일 "6월 15일 콩알이가 세상에 왔어요"라며 직접 출산 소식을 알렸다.

남보라는 "인생 2회 차이신지 무던하게 적응 중이신 콩알이"라며 "쭉 자연주의 출산 준비 중이었다. 운동도 열심히 하고 식단도 열심히 해서 꼭 자연주의 출산에 성공하고 싶었다. 그런데 출산 전 마지막 정기 검진 때 의사 선생님께서 양수가 거의 없다고 하시더라. 자연분만, 유도분만도 할 수 없고 이대로 더 있다간 아기가 힘들어 진다고 하셔서 급하게 응급 제왕절개를 하게 되었다"고 털어놨다.

남보라는 "갑작스럽게 일어난 일이라 두려운 마음에 눈물부터 왈칵 쏟아졌지만 콩알이 생각하면서 정신 똑띠 차리고 수술실로 들어갔고 저녁 8:24분, 콩알이를 만날 수 있었다"며 "키우는 동안 이 감사한 마음 잊지 않고 예쁘게 잘 키워보겠다"고 밝혔다.

Advertisement

함께 공개된 사진 속에는 남보라의 2세 사진이 담겼다. 남보라의 아들은 태어난 지 이틀밖에 안 된 게 믿기지 않을 정도로 무던하게 세상에 적응하는 듯한 모습으로 귀여움을 안겼다.

Advertisement

한편, 배우 남보라는 지난해 5월 동갑내기 사업가와 결혼했다. 남보라의 남편은 축구선수 손흥민의 닮은꼴로 알려졌다.

wjlee@sportschosun.com

Advertisement

다음은 남보라 글 전문

Advertisement

6월 15일 콩알이가 세상에 왔어요.

인생 2회차 이신지 무던하게 적응 중이신 콩알이

팀마마스와 쭉 자연주의 출산 준비 중이었어요.

운동도 열심히 하고

식단도 열심히 해서

꼭 자연주의 출산에 성공하고 싶었어요.

그런데 출산 전 마지막 정기 검진 때

의사 선생님께서 양수가 거의 없다고 하시는 거예요.

자연분만, 유도분만도 할 수 없고

이대로 더 있다간 아기가 힘들어 진다고 하셔서

급하게 응급 제왕절개를 하게 되었어요

갑작스럽게 일어난 일이라

두려운 마음에 눈물부터 왈칵 쏟아졌지만

콩알이 생각하면서 정신 똑띠차리고 수술실로 들어갔고

저녁 8:24분, 콩알이를 만날 수 있었습니다.

자연주의 출산을 못한 건 아쉽지만

아이가 건강하게 태어날 수 있게

도와주신 동대문 린 여성병원 선생님 및 간호사님들,

그리고 남편, 가족들, 주변 지인들에게

감사함을 느낄 수 있었던 시간이었어요

키우는 동안 이 감사한 마음 잊지 않고

이쁘게 잘 키워볼게요

콩알아 세상에 온 걸 환영해