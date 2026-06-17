78세 허영만, 갑작스런 건강 이상 소식...7년 진행 '백반기행' 시즌 종료

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[스포츠조선 정안지 기자] 만화가 허영만(78)이 건강상의 이유로 모든 활동을 잠정 중단한다. 이에 따라 7년간 대중의 사랑을 받아온 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'시즌1도 마무리하기로 결정했다.

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17일 주식회사 허영만 측은 "최근 허영만 화백에게 건강상의 문제가 발생하여 현재 의료진의 권고에 따라 치료와 회복에 전념하고 있다"라면서 "이에 따라 당분간 모든 대외 활동을 중단하고 안정을 취할 예정"이라고 밝혔다.

이에 따라 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'은 제작진과의 협의를 통해 시즌 1을 마무리하기로 결정됐다.

소속사 측은 "지난 7년간 프로그램을 함께 만들어온 제작진과 출연진, 그리고 시청자 여러분께 깊이 감사드린다"라고 전했다.

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이어 "허영만 화백의 치료와 회복을 최우선으로 지원할 예정이며, 관련 소식은 추후 안내드리겠다"라고 덧붙였다.

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anjee85@sportschosun.com

이하 소속사 전문

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안녕하세요. 주식회사 허영만입니다.

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언제나 허영만 화백의 작품 세계를 지지해 주시고, 오랜 시간 변함없는 사랑을 보내주신 독자 및 시청자 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

최근 허영만 화백에게 건강상의 문제가 발생하여 현재 의료진의 권고에 따라 치료와 회복에 전념하고 있습니다. 이에 따라 당분간 모든 대외 활동을 중단하고 안정을 취할 예정입니다.

또한 TV CHOSUN <식객 허영만의 백반기행>은 제작진과의 협의를 통해 시즌 1을 마무리하기로 결정하였습니다. 지난 7년간 프로그램을 함께 만들어온 제작진과 출연진, 그리고 시청자 여러분께 깊이 감사드립니다.

허영만 화백의 치료와 회복을 최우선으로 지원할 예정이며, 관련 소식은 추후 안내드리겠습니다.

감사합니다.

2026년 6월 17일

주식회사 허영만 배상