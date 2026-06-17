'한국행 포기' 유승준, 국대 유니폼 입고 응원.."누가 뭐래도 화이팅 코리아"

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[스포츠조선 박아람 기자] 병역 기피 논란으로 한국 입국이 제한된 가수 유승준이 대한민국 축구 국가대표팀을 응원하는 영상을 공개했다.

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유승준은 지난 12일 개인 채널에 2026 북중미 월드컵 아시아 지역 예선 대한민국과 체코의 경기를 시청하는 쇼츠 영상을 게재했다. 영상 속 그는 축구 대표팀 유니폼을 입은 채 경기를 지켜보며 황인범과 오현규의 득점 장면에 환호하는 모습을 보였다.

그는 영상과 함께 "체코와의 경기, 대한민국 승리! 살면서 많은 일이 있었고, 많은 이야기도 있었습니다. 하지만 한 가지는 변하지 않았습니다. 그 누가 뭐래도, 나는 대한민국을 응원합니다. 늘 그래왔고, 앞으로도 그럴 것입니다. 화이팅 코리아"고 적었다.

앞서 유승준은 지난 4일 공개한 영상에서 한국 입국 문제와 관련한 심경을 털어놓으며 사실상 입국에 대한 기대를 내려놓은 듯한 발언을 했다.

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당시 그는 "지금은 한국에 들어가는 것이 큰 의미가 없는 것 같다"며 "그동안 진실을 이야기하려 했고 사과도 했지만 진심이 제대로 전달되지 않은 것 같다"고 말했다. 이어 "왜 그런 선택을 하게 됐는지에 대한 배경과 과정은 외면된 채 결과만 남아 비난받고 있다"고 토로했다.

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한편 유승준은 1997년 데뷔해 '가위', '나나나', '열정' 등을 연이어 히트시키며 큰 사랑을 받았다. 그러나 2002년 군 입대를 앞두고 미국 시민권을 취득하면서 병역 기피 논란에 휩싸였고, 이후 법무부의 입국 금지 조치가 내려졌다.

이후 그는 재외동포(F-4) 비자 발급을 둘러싸고 정부와 법적 다툼을 이어오고 있다. 두 차례 대법원 승소 판결을 받았지만 비자 발급이 이뤄지지 않았으며, 현재는 세 번째 비자 발급 거부 처분 취소 소송의 항소심이 진행 중이다.

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tokkig@sportschosun.com