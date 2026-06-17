'구준엽♥' 故서희원, 밤하늘에 '진짜 별' 됐다…소행성에 이름 새겨진 '영원한 산차이'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 구준엽의 아내이자 대만 톱스타 서희원이 세상을 떠난 뒤 우주에 영원히 이름을 남기게 됐다.

Advertisement

16일 홍콩 매체 성도일보 등 중화권 언론에 따르면, 국제천문연맹(IAU)은 최근 소행성명명 실무그룹 회의를 통해 제208663호 소행성의 공식 명칭을 '쉬시위안(Xu Xiyuan)'으로 확정했다.

해당 소행성은 홍콩의 저명한 천문학자 양광위가 지난 2002년 미국 애리조나에서 발견한 천체다. 발견 당시에는 '2002 GF11'이라는 임시 명칭으로 불렸으며, 약 24년 만에 서희원의 이름을 공식적으로 부여받게 됐다.

중화권에서는 이번 소식을 두고 남다른 의미를 부여하고 있다. 현지 매체들은 "생전 외계 생명체의 존재를 믿었던 서희원이 진정한 스타가 됐다"며 "그녀는 세상을 떠났지만 팬들에게는 영원한 산차이로 기억될 것"이라고 전했다.

Advertisement

서희원은 대만판 '꽃보다 남자'로 불리는 유성화원에서 여주인공 산차이 역을 맡아 아시아 전역에서 폭발적인 인기를 얻었다. 동생인 서희제와 함께 중화권 연예계를 대표하는 스타 자매로도 사랑받았으며, 현지에서는 각각 '대S', '소S'라는 애칭으로 불렸다.

Advertisement

특히 그의 이름이 소행성에 새겨졌다는 소식은 남편 구준엽과의 영화 같은 러브스토리를 떠올리게 하며 더욱 큰 울림을 안기고 있다.

두 사람은 1998년 방송 활동을 통해 처음 만나 연인으로 발전했지만 여러 현실적인 이유로 이별했다. 이후 각자의 삶을 살아가던 가운데, 서희원이 이혼했다는 소식을 들은 구준엽이 2021년 다시 연락을 취하면서 재회에 성공했다. 두 사람은 20여 년의 시간을 뛰어넘어 2022년 결혼하며 많은 이들의 축하를 받았다.

Advertisement

하지만 행복은 오래가지 못했다. 서희원은 지난해 2월 일본 가족여행 중 독감으로 인한 폐렴 합병증으로 갑작스럽게 세상을 떠나 큰 충격을 안겼다.

Advertisement

이후 구준엽은 활동을 중단한 채 고인이 안장된 대만 진바오산 묘지를 자주 찾으며 변함없는 그리움을 드러내고 있는 것으로 알려졌다.

한편 서희원의 이름을 소행성에 헌정한 양광위는 2000개가 넘는 소행성을 발견한 세계적인 천문학자다. 그는 과거에도 등려군, 유덕화, 장학우, 왕페이 등 중화권을 대표하는 문화예술인들의 이름을 소행성에 붙여 화제를 모은 바 있다.

olzllovely@sportschosun.com