오타니 시즌 15호 아치 대폭발! 단 67구로 6이닝 무실점 로블레스키…지루한 투수전 속 LAD, TB에 1-0 신승

LA 다저스의 오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스가 오타니 쇼헤이의 홈런에 힘입어 탬파베이 레이스에게 승리를 거뒀다. 오타니는 4타수 1안타(1홈런) 1타점 1득점을 마크했다. 시즌 타율은 0.297이다.

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다저스는 17일(한국시각) 미국 캘리포니아주 LA의 다저 스타디움에서 열린 탬파베이와의 2026시즌 메이저리그 경기에서 1-0으로 승리했다.

다저스의 선발 투수로는 저스틴 로블레스키가 출전했다. 타선에는 오타니 쇼헤이(지명타자)-앤디 파헤스(중견수)-프레디 프리먼(1루수)-무키 베츠(유격수)-맥스 먼시(3루수)-카일 터커(우익수)-라이언 워드(좌익수)-알렉스 프리랜드(2루수)-처키 로빈슨(포수)가 선발 출전했다.

로이터연합뉴스

이날 양 팀의 경기는 투수전으로 진행됐다. 로블레스키는 탬파베이 타선을 6이닝 동안 안타를 3개만 내주면서 무실점으로 막아냈다. 삼진은 5개를 잡았고, 투구수는 67구에 불과했다.

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탬파베이의 선발 투수 드류 라스무센도 호투를 펼쳤다. 다저스 타선을 상대로 7이닝을 6피안타 1자책 7탈삼진으로 막아냈다.

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이날 다저스 승리의 주역은 오타니였다. 오타니는 1회 말 삼진 아웃, 3회 2루수 땅볼 아웃으로 부진한 출발을 보였다. 그러나 오타니의 방망이는 6회 불을 뿜었다. 선두타자로 나선 오타니는 라스무센을 상대로 초구를 퍼 올리면서 가운데 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다.

AFP연합뉴스

오타니는 8회 이날 마지막 타석에서는 좌완 불펜 캠부저를 상대했고, 헛스윙 삼진으로 물러났다.

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양 팀은 경기 막판까지 또다시 지루한 투수전을 이어갔다. 윌 클라인과 카일 허트, 그리고 태너 스캇으로 이어지는 다저스 불펜진은 남은 이닝을 무실점으로 틀어막았다. 경기는 다저스의 1-0 승리로 끝이 났다. 오타니의 홈런이 이 경기 유일한 타점이었다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com