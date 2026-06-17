"메시, 좋은날 왜 울어?" 선제골 후 눈물 훔친 축신 "축구와는 무관...요며칠 개인적으로 힘든 일"[북중미월드컵]

사진=중계화면 캡처

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[스포츠조선 전영지 기자]"내 눈물, 축구와는 전혀 무관한 일."

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'아르헨티나 축신' 리오넬 메시가 북중미월드컵 알제리전에서 해트트릭과 함께 월드컵 역대 최다골 타이기록을 세운 직후 눈물을 흘린 데 대해 "축구와 무관하다"며 확실한 선을 그었다.

'디펜딩 챔피언' 아르헨티나는 17일 오전 10시(한국시각) 미국 캔자스시티 스타디움에서 펼쳐진 북중미월드컵 J조 조별리그 첫 경기에서 전반 17분, 후반 15분, 후반 31분 잇달아 터진 '리빙 레전드' 메시의 환상적인 해트트릭 활약에 힘입어 알제리를 3대0으로 완파했다. 2006년 첫 독일월드컵 이후 2010년 남아공, 2014년 브라질, 2018년 러시아, 2022년 카타르 대회에 이어 북중미월드컵까지 개인 통산 6번째 월드컵에 나선 메시가 국가대표 유니폼을 입고 기록한 첫 해트트릭. 통산 200번째 A매치에서 그는 3골을 몰아치며 월드컵 통산 16골로, 미로슬라프 클로제와 함께 당당히 역대 월드컵 최다득점 공동 선두로 올라섰다.

사진=중계화면 캡처

메시의 천재성이 90분 내내 경기를 지배했다. 전반 17분, 페널티 박스 바깥에서 정교한 감아차기 슛으로 선제골을 터뜨렸다. 동료들의 열렬한 축하가 끝난 후 경기가 재개되기 직전 메시가 유니폼 셔츠로 눈물을 훔치는 모습이 중계 카메라에 포착됐다.

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축구 역사상 세계 최고의 선수로 꼽히는 메시에게 커리어에 한 획을 긋는 기념비적인 순간 뜻밖의 눈물에 궁금증이 증폭됐다. 메시는 경기 후 인터뷰에서 이와 관련한 질문에 자신이 잠시 감정에 복받쳤던 이유가 축구 때문은 아니었다고 털어놨다.

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메시는 "솔직히 말해서 스포츠와는 전혀 무관하게 최근 며칠 동안 개인적으로 힘들고 복잡한 일들이 있었다"라고 털어놓은 후 자신을 버티게 해준 동료들과 아르헨티나 대표팀 스태프들에게 감사의 인사를 전했다. 그는 "대표팀 선수단 전체와 동료들에게 진심으로 감사하다. 그들은 언제나 그랬듯 늘 내 곁에 있어 주었다. 이 힘든 시기를 버텨낼 수 있도록 큰 힘을 주었고, 그게 전부"라고 덧붙였다.

이날 프랑스의 킬리안 음바페와 노르웨이의 엘링 홀란드가 각각 세네갈과 이라크를 상대로 눈부신 멀티골 활약을 펼쳤으나 곧바로 이어진 경기에서 메시가 해트트릭을 작성하며 축신의 압도적 존재감을 과시했다.

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메시는 기록의 중요성을 의식하느냐는 질문에 "솔직히 전혀 신경 쓰지 않는다. 클로제나 호나우두 같은 선수들과 어깨를 나란히 하게 된 것은 영광이지만, 그 이상의 의미는 없다"라고 단답했다. 이어 "오늘 음바페도 2골을 넣으며 추격하고 있다. 기록은 그저 통계일 뿐이다. 대단한 선수들과 경쟁할 수 있다는 것 자체는 영광이지만, 내게 큰 의미를 주진 않는다"면서 "내가 보기에 호나우두는 역대 최고의 선수 중 한 명이지만 현재 1위 자리에 있지 않다. 결국 모든 건 숫자에 불과하다"라며 담담한 태도를 견지했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com