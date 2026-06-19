'어이없는 실수' 0-1 석패 속 선수들 감싼 홍명보 감독 "실수 아쉽지만, 고개 숙일 필요없어"

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 아쉬운 표정의 홍명보 감독의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 홍명보 감독이 0대1로 뒤진 경기에 아쉬운 듯 고개를 숙이고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 박찬준 기자]"아쉽지만, 고개 숙일 필요 없다."

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홍명보 감독은 선수들을 감쌌다. 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵 대표팀은 19일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 패했다. 1차전에서 체코에 2대1로 이겼던 한국은 끝내 2차전 징크스를 넘지 못했다. 한국은 12번의 월드컵 2차전에서 4무8패로 한번도 이기지 못했다. 한국은 1승1패로 조 2위를 지키는데 만족해야 했다. 1위는 2승의 멕시코다.

이날 경기에서 승리했더라면 32강행을 확정지을 수 있었다. 앞서 열린 체코와 남아공의 경기는 1대1로 비겼다. 두 팀은 1무1패를 기록했다. 이번 대회는 승점에 이어 골득실이 아닌 승자승 결과로 순위를 나눈다. 멕시코를 잡는다면 남은 남아공전 결과에 상관없이 1위에 오른다. 이번 대회 첫 토너먼트 진출을 확정짓는 국가가 될 수 있었다.

하지만 실수 한번에 무너졌다. 시종 홈팀 멕시코를 괴롭혔지만, 후반 5분 김승규(FC도쿄)의 어이없는 플레이로 고개를 숙였다. 이기혁(강원)과 충돌하며 흐른 볼이 공교롭게도 루이스 로모(과달라하라)에 향했다. 로모가 밀어넣으며 이날 유일한 골이 나왔다. 한국은 월드컵서 멕시코를 만나 3번 모두 패하며, 멕시코 징크스도 깨지 못했다. 결국 남아공과의 최종전 결과에 모든 것을 걸어야 되는 벼랑 끝 상황에 놓였다. 비기기만 해도 2위를 확정짓지만, 질 경우에는 멕시코-체코전 결과를 봐야 한다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 하이드레이션 브레이크때 홍명보 감독이 황희찬에게 작전지시를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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홍 감독은 경기 후 기자회견에서 "결과가 참 아쉽다. 우리 선수들이 이번 경기를 준비한 부분이 경기 중 잘 나왔다고 생각한다. 부족한 면도 있었지만, 우리 선수들이 잘했다고 생각한다. 실점 장면이 아쉽긴 하지만, 오늘 선수들이 최선을 다했다고 생각한다"고 했다.

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실수 장면에 대해서는 "그 상황에서 어떤 콜 플레이가 이뤄졌는지는 잘 모르겠다. 아직 거기에 대해 충분히 이야기를 하지 않았다. 아쉬운 점은 누구든 서로 미는 장면이 있었다는 것이다. 그런 장면에서 실수가 나오지 않았나 생각한다"고 안타까워했다.

홍 감독은 마지막으로 "아직 한 경기가 남았다. 결과가 아쉽지만, 고개 숙일 필요 없다"며 의지를 불태웠다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

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-경기 소감은.

결과가 참 아쉽다. 우리 선수들이 이번 경기를 준비한 부분이 경기 중 잘 나왔다고 생각한다. 부족한 면도 있었지만, 우리 선수들이 잘했다고 생각한다. 실점 장면이 아쉽긴 하지만, 오늘 선수들이 최선을 다했다고 생각한다.

-결승골 실점 장면에서 김승규 실책이 있었는데. 관중의 함성 소리 때문인가.

그 상황에서 어떤 콜 플레이가 이뤄졌는지는 잘 모르겠다. 아직 거기에 대해 충분히 이야기를 하지 않았다. 아쉬운 점은 누구든 서로 미는 장면이 있었다. 그런 장면에서 실수가 나오지 않았나 생각한다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 작전 지시하는 홍명보 감독. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 작전 지시하는 홍명보 감독. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

-경기에 대해 설명을 한다면. 실수를 한 선수들에게 어떤 메시지를 전달하고 싶은지.

상대가 전반부터 아주 강한 압박을 나올 거라고 예상했다. 거기에서 볼을 잃더라도 어디에서 잃을건가가 중요했다. 결과적으로 상대에 중요한 위치에서 볼을 잃어서 숏 카운터를 당하면 위험한 상황에 직면했다. 잃는 위치가 중요하다고 말했다. 전반 20분까지는 실점을 하면 안된다라고 이야기했다. 우리 선수들이 잘 지켜줬다. 그 이후로 리듬이 우리 쪽으로 온 다음에 플레이 자체도 우리가 주도하면서 경기를 할 수 있었다. 아직 한 경기가 남았다. 결과가 아쉽지만, 고개 숙일 필요 없다.

-3차전이 중요하다. 남아공 2차전을 봤는지.

경기를 봤다. 주축 선수가 옐로 카드 받아서 못 나오지만 그건 중요하지 않다. 정신력을 흐트러뜨리는 부분이 될 수 있다. 남아공 2경기를 봤다. 스피드가 좋다. 그 점을 잘 준비해야 할 것 같다. 남은 기간 전술적으로 더 잘 준비를 해야 할 것 같다.

-멕시코 전술 시스템에 대해 어떻게 생각하나.

저희가 오늘 멕시코에 특징에 잘 대비했다. 크로스를 통해 파포스트에서 히메네스가 헤딩하는 장면이 있었다. 그 한 장면을 줬지만, 미드필더에서 움직이는 것에 대해 잘 대응했다고 생각한다.