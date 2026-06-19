한일전 32강 '경우의 수' 삭제! 홍명보호 최고 시나리오, 손흥민 '집' LA行…'1등 통과' 멕시코 A조 1위 확정

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 손흥민과 이강인이 서로를 다독이고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 아쉬운 표정의 홍명보 감독의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 이강인이 아쉬움 가득한 표정으로 그라운드를 나서고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 김성원 기자]한-일전 32강 '경우의 수'가 사라졌다.

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대한민국은 19일(이하 한국시각) 멕시코 할리스코주 사포판의 에스타디오 과르디올라에서 열린 개최국 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 패했다. 멕시코는 2전 전승으로 승점 6점, 대한민국은 1승1패(승점 3)를 기록했다.

멕시코는 이번 대회에서 가장 먼저 32강 진출을 확정했다. 또 다른 A조의 혈투에선 체코와 남아공이 1대1로 비겼다. 두 팀은 나란히 1무1패를 기록했다.

북중미월드컵에선 동률 팀 간 순위 규정이 달라졌다. 두 팀 이상의 승점이 같을 땐 이른바 '승자 승' 규정을 먼저 적용한다. 동률 팀 간 상대 전적(승점-골득실차-다득점 순)을 따진다. 이후 조별리그 3경기 전체 골득실차-다득점-페어플레이 점수-국제축구연맹(FIFA) 랭킹 순으로 순위를 가리게 된다.

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홍명보호는 2위 자리를 지켰다. 25일 남아공과의 조별리그 최종전에서 운명이 결정된다. 대한민국은 남아공전에서 비기기만해도 조 2위 자리를 지킬 수 있다. 그러나 만에 하나 패할 경우 남아공에 밀린다. 체코가 멕시코에 승리할 경우 탈락할 수도 있다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 축구대표팀이 멕시코에 0-1 패배했다. 경기 종료 후 동료들 위로하는 김승규 골키퍼. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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A조 1위를 차지할 경우 한-일전 성사 가능성도 있었다. 일본이 속한 F조는 이번 대회 '죽음의 조'로 불린다. 일본은 1차전에서 네덜란드와 2대2로 비긴 가운데 스웨덴은 튀니지를 5대1로 대파했다.

F조 1위는 스웨덴(승점 3·골득실차 +4), 바로 밑에 일본과 네덜란드(이상 승점 1)가 위치했다. 튀니지는 승점이 없다. 일본은 2차전에서 튀니지, 네덜란드는 스웨덴과 맞닥뜨린다.

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A조 1위는 F조 3위와도 만날 가능성 있다. 그러나 멕시코가 그 자리를 꿰차면서 32강 한-일전은 없던 일이 됐다.

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홍명보호가 A조 2위를 차지하면 29일 미국 LA 스타디움에서 캐나다, 스위스, 보스니아 헤르체고비나, 카타르가 포진한 B조 2위와 격돌한다.

지난해 8월 LA FC에 둥지를 손흥민은 경기장은 다르지만 '집'에서 월드컵을 치를 수 있다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com