'정혜영♥' 션, 피는 못 속이네..."첫째 딸 마라톤서 女 전체 2위 기록"

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 지누션의 션이 딸과 함께한 마라톤 근황을 공개하며 훈훈함을 전했다.

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19일 션은 "하음이의 페이스 메이커로 함께 달린 MIND MARATHON 10km"라며 딸과 함께한 러닝 기록을 공유했다.

그는 당초 41~42분 페이스로 완주를 계획했으나 딸 하음 양이 예상보다 좋은 페이스를 유지하면서 기록을 끌어올렸다고 설명했다.

마지막 1km 구간에서 다소 힘들어하기도 했지만 끝까지 완주해 40분 37초 기록으로 여자 전체 2위를 차지했다고 밝혔다.

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션은 "마인드 마라톤은 참가비 전액이 아동·청소년 정신건강을 위해 21개 비영리기관에 기부되는 의미 있는 대회"라며 "하음이와의 동반주가 더욱 뜻깊었다"고 전했다.

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이어 그는 "하음아, 우리 이렇게 한 걸음 한 걸음 감사하며 누군가를 위해 의미 있는 걸음을 뛰어가자"라며 딸을 향한 응원의 메시지도 남겼다.

평소 '러닝의 아이콘'으로 불리는 션의 영향으로 첫째 딸 하음 양 역시 아버지와 함께 기부 마라톤에 참여하며 선한 영향력을 이어가 훈훈함을 더했다.

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한편 션은 배우 정혜영과 지난 2004년 결혼해 2남 2녀를 두고 있다.

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그는 연예계 대표 '기부 천사'로 알려져 있으며 마라톤을 통한 기부 활동을 꾸준히 이어오고 있다.

또한 지난 1월 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서 션과 정혜영은 네 자녀 모두를 네리고 '연탄 산타'로 변신해 '대한민국 1도 올리기' 프로젝트에 참여하는 모습을 공개하기도 했다.

shyun@sportschosun.com