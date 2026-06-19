"양수 없어서 응급 제왕절개" 남보라, 득남 후 뭉클한 일상..'콩알이' 첫 하품

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 남보라가 출산 이후 아들과의 일상을 공개하며 뭉클한 근황을 전했다.

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남보라는 19일 "ㅋㅋㅋ귀여워"라는 글과 함께 갓 태어난 아들의 하품하는 모습이 담긴 사진을 공개했다. 사진 속 아기는 작은 하품을 하고 있는 모습으로, 보는 이들의 미소를 자아냈다.

앞서 남보라는 지난 27일 득남 소식을 전하며 출산 과정에 대해 직접 밝힌 바 있다. 그는 "6월 15일 콩알이가 세상에 왔다"며 "인생 2회차인지 무던하게 적응 중인 콩알이"라고 애정을 드러냈다.

또한 그는 자연주의 출산을 준비해왔지만 예상치 못한 상황으로 응급 제왕절개를 하게 됐다고 설명했다. 남보라는 "출산 전 마지막 정기 검진에서 양수가 거의 없다는 소견을 들었고, 자연분만이나 유도분만도 어려운 상황이었다"며 "아기 상태가 더 위험해질 수 있다고 해 급하게 수술을 결정했다"고 밝혔다.

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이어 "갑작스러운 상황에 두려움으로 눈물이 났지만, 아이를 생각하며 정신을 차리고 수술실에 들어갔다"며 "저녁 8시 24분, 콩알이를 만났다"고 당시를 회상했다.

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그는 "자연주의 출산을 하지 못한 아쉬움은 있지만, 아이가 건강하게 태어나도록 도와주신 의료진과 남편, 가족, 지인들께 감사하다"고 전하며 감사를 표했다.

한편, 배우 남보라는 지난해 5월 동갑내기 사업가와 결혼했다.

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jyn2011@sportschosun.com