故 김창민 감독 때려눕히고 끝내 숨지게 하더니..30대男 2명 "사망 예견 못했다" 뻔뻔한 주장

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[스포츠조선 박아람 기자] 고(故) 김창민 영화감독을 폭행해 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨진 30대 남성 2명이 첫 공판에서 살인 혐의를 부인했다.

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의정부지법 남양주지원 형사1부(부장판사 김국식)는 지난 18일 살인 및 장애인복지법 위반 혐의로 구속기소된 이모 씨와 임모 씨에 대한 첫 공판을 진행했다.

검찰은 두 사람이 지난해 10월 경기 구리시의 한 식당에서 고 김창민 감독과 다툼을 벌인 뒤 골목으로 데리고 가 집단 폭행을 가해 사망에 이르게 했다고 보고 있다. 또한 당시 현장에 있던 고 김창민 감독의 발달장애 아들이 폭행 장면을 목격하게 해 정서적 피해를 입혔다며 장애인복지법 위반 혐의도 적용했다.

반면 피고인 측은 살인 혐의를 인정할 수 없다는 입장을 밝혔다. 변호인들은 "폭행 사실 일부는 인정하지만 피해자를 숨지게 할 의도는 없었다"며 "사망 가능성을 예견하지 못했다"고 주장했다.

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또한 장애인복지법 위반 혐의에 대해서도 "피해자의 아들이 장애가 있다는 사실을 알지 못했고, 당시 상황을 목격하고 있다는 점도 인지하지 못했다"고 반박했다.

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이번 재판에서는 피고인들에게 살인의 고의가 있었는지가 핵심 쟁점으로 다뤄질 전망이다. 당초 경찰은 상해치사 혐의를 적용해 사건을 송치했으나, 검찰은 추가 수사를 통해 폭행 당시 정황과 관련 자료 등을 검토한 뒤 살인 혐의를 적용해 기소했다.

고 김창민 감독은 사건 직후 의식을 잃은 채 병원으로 이송됐지만 끝내 회복하지 못했다. 이후 뇌사 판정을 받은 뒤 장기기증을 통해 4명에게 새 생명을 남기고 세상을 떠났다.

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이날 법정을 찾은 고 김창민 감독의 부친은 재판이 끝난 뒤 취재진과 만나 피고인들의 주장에 유감을 표했다. 그는 "혐의를 부인하는 모습이 납득되지 않는다"며 "법률대리인과 상의해 대응 방안을 검토할 예정"이라고 밝혔다.

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한편 재판부는 사건 당시 현장 관계자들에 대한 증인신문을 진행하기로 했으며, 다음 공판은 오는 7월 9일 열릴 예정이다.

tokkig@sportschosun.com