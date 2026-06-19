BBC "한국 2030년 월드컵까지도 골 못 넣을 듯" 충격 혹평..."양 팀 모두 절박함 부족했다" 지적까지

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 슈팅 시도 후 오프사이드에 아쉬워하는 손흥민. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 이현석 기자]다소 답답한 경기, 해외 언론은 비판을 쏟아냈다.

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홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독은 19일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 패했다.

2차전이 조별리그 통과의 분수령이 될 수 있는 상황, 1차전 체코전에서 2대1 승리를 선물한 멤버 대부분이 선발 명단에 그대로 이름을 올렸다. 전력 투구였다. 3-4-3 포메이션에서 손흥민-이재성(마인츠)-이강인이 공격진을 구성했다. 황인범(페예노르트)-백승호(버밍엄시티)가 중앙 미드필더 듀오로 나서고, 김문환-설영우(츠르베나 즈베즈다)가 양 날개를 맡았다. 이한범(미트윌란)-김민재(바이에른 뮌헨)-이기혁(강원)이 그대로 스리백을 구축했다. 김승규(FC도쿄)가 골문을 지켰다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 조규성이 헤더슛을 놓친 뒤 아쉬워하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

경기력에서 돋보였다. 멕시코의 거센 압박을 저지하고, 한국은 단단한 수비로 상대를 답답하게 했다. 전반 내내 멕시코를 완벽하게 틀어막았다. 아쉬움은 후반 초반 실수였다. 후반 5분 상대가 좌측에서 올린 크로스가 한국 박스 안 가운데 지점으로 높이 날아왔다. 김승규가 공을 캐칭하기 위해 골문을 비우고 달려나왔다. 하지만 공 근처에 서있던 이기혁과 사인 미스로 공을 놓치고 말았다. 이를 로모가 빈 골을 향한 슛으로 득점했다. 이후 한국은 여러 차례 멕시코 골문을 두드렸으나, 번번이 상대 선방에 막히며 한 골의 격차를 좁히지 못했다.

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영국의 BBC는 이날 경기 막판 한국의 공격이 막히자 "한국은 2030년 월드컵까지도 골을 못 넣을 것 같다"며 혹평했다. 다만 BBC는 전반에 한국이 주도할 당시에는 '한국은 전혀 동요하지 않는다. 오히려 공원에서처럼 묘기를 부린다'고 경기력을 칭찬하기도 했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 이강인이 패스를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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영국의 가디언은 이날 경기 다소 답답한 양상이 두 팀의 절박함 때문이라고 했다. 가디언은 '양 팀 모두 개막전에서 느꼈던 절박함이 부족했는데, 아마도 경기 방식 때문이다. 한 번 승리를 거둔 상황에서 무승부만으로도 다음 라운드 진출이 거의 확정적이었다. 양 팀 모두 위험을 감수하거나 모험적인 플레이를 시도하지 않았고, 첫 번째 코너킥은 추가 시간에 가서야 나왔다. 그럼에도 관중들은 인내심이 강했다'고 설명했다.

승리를 추가한 멕시코는 조별리그 통과와 조 1위를 확정하고 마지막 체코전에 나선다. 반면 한국은 3차전 남아공을 상대로 반드시 결과를 챙겨야 하는 입장이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com