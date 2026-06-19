[멕시코전 현장인터뷰]'수비 핵' 김민재, 멕시코전 경기력에 만족 "홍명보호 수비, 월드컵에서 눈에 띄게 좋아졌다"

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 팬들에게 인사를 하는 김민재의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[사포판(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]'괴물 수비수' 김민재(30·바이에른 뮌헨)가 아쉽게 분패한 멕시코전에 대해 긍정적인 평가를 내렸다.

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김민재는 19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전을 0대1 패배로 마치고 "첫 경기도 그렇고, 오늘 경기도 잘했다고 생각한다"며 "월드컵에 오기 전에 조금 안 맞았던 부분이 대회에 들어 눈에 띄게 좋아졌다. 이전에 평가전 할 때보다 좋은 경기력을 보이고 있다"라고 결과를 떠나 내용엔 만족감을 드러냈다. 대한민국은 이날 후반 5분 수비 미스로 루이스 모로(과달라하라)에게 결승골을 헌납했지만, 점유율(58%대42%), 슈팅수(9대8), 빅찬스(3대2) 등에서 멕시코에 앞섰다. 하비에르 아기레 멕시코 대표팀 감독도 "한국은 전술적으로 우리를 무력화시킨 매우 강한 상대였다"라고 평했을 정도다.

홍명보호는 두 경기 연속 후반 초반 선제골을 헌납하며 경기를 어렵게 끌고 갔다. 김민재는 "수비수들이 다들 너무 잘하고 있다고 생각한다. 후배들이 좀 더 저한테 편하게 말하고 있는 것 같고, 저도 뭐 편하게 말하고 있다"며 "(다만)간격이 조금 더 좁았으면 좋을 것 같다. 그 부분에 대해 수비수들과 매일 소통하고 있다"라고 말했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 멕시코 돌파 막아서는 김민재. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

김민재는 지난 12일 체코전(2대1 승)과 이날 멕시코전에서 스리백의 가운데 스위퍼를 맡았다. 홍명보 월드컵대표팀 감독이 현역시절에 맡았던 포지션이다. 그는 " 앞에 있는 선수들에게 자유를 주고 커버하는 스위퍼 역할을 강조했다. 너무 튀어나가지 말라고도 하셨다"며 "그런데 체코, 멕시코 모두 스트라이커가 맨투맨으로 붙었기 때문에 앞으로 나갈 때는 옆에 있는 중앙 수비수들에게 내가 나가면 무조건 좁혀놓으라고 말했다"라고 했다.

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한 가지 아쉬운 건 이날 90분 동안 코너킥이 단 두 차례밖에 주어지지 않았다는 것이다. 홍명보호는 평균 신장이 한국보다 작은 멕시코를 상대로 다양한 세트피스를 준비한 것으로 전해졌다. 김민재는 "오늘 조금 아쉽게도 프리킥, 코너킥이 많이 안 나왔다. 좀 아쉽다"라고 했다.

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홍명보호는 25일 몬테레이에서 남아공과 3차전을 치른다. 김민재는 "남아공을 상대하기 쉽지 않겠지만, 이기겠다"라고 승리를 통해 32강 티켓을 거머쥐겠다고 힘주어 말했다.

사포판(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com