에일리 쏟아지는 임신 축하에 찬물..소속사 "예비 엄마? 오해다" 황당

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 에일리가 최근 온라인상에서 제기된 임신설에 대해 사실이 아니라는 입장을 밝혔다.

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19일 에일리 소속사 A2Z엔터테인먼트 측은 "현재 임신한 상태가 아니다"라며 "기쁜 소식이 생기면 직접 전할 예정"이라고 전했다.

앞서 에일리는 최근 경춘선 숲길에서 열린 커피축제 무대에 올라 관객들과 만났다. 이날 그는 화이트 컬러의 롱 드레스와 데님 팬츠를 매치한 스타일링으로 무대에 올랐으며, 특유의 폭발적인 가창력과 안정적인 라이브를 선보였다.

하지만 공연 이후 촬영된 영상과 사진이 SNS와 온라인 커뮤니티를 통해 확산되면서 예상치 못한 임신설이 불거졌다. 일부 누리꾼들은 평소보다 여유로운 실루엣의 의상과 공연 중 복부 부근에 손을 올리는 동작 등을 근거로 다양한 추측을 내놨다.

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특히 에일리가 최근 남편과 함께 2세를 준비 중인 사실을 공개해온 만큼 관심이 더욱 집중됐다. 온라인에서는 축하 메시지와 함께 임신 가능성을 언급하는 반응도 이어졌다.

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그러나 소속사가 직접 임신설을 부인하면서 관련 추측은 해프닝으로 마무리되는 분위기다.

한편 에일리는 최시훈과 결혼 후 시험관 시술 과정을 팬들과 꾸준히 공유해왔다. 두 사람은 유튜브 채널을 통해 임신 준비 과정을 공개하며 응원을 받았으며, 1차 이식이 임신으로 이어지지 않았다는 사실도 솔직하게 전한 바 있다.

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이후 추가 시도를 진행하던 중 잠시 휴식이 필요하다는 의료진의 조언을 받았고, 현재는 몸과 마음을 재정비하며 천천히 2세 계획을 이어가고 있는 것으로 알려졌다.

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tokkig@sportschosun.com