"힘들어서 울었다" '해트트릭' 메시 눈물 펑펑, 도대체 무슨 일이? "축구랑은 관련 없다"

사진=LEO MESSI FAN ZONE

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[스포츠조선 김대식 기자]리오넬 메시가 힘든 개인사를 털어놨다.

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아르헨티나는 17일 오전 10시(한국시각) 미국 미주리주 캔자스 시티의 캔자스 시티 스타디움에서 열린 알제리와 2026년 북중미월드컵 조별리그 J조 1차전에서 3대0으로 승리했다.

메시는 이날 알제리를 상대로 축구 역사를 새롭게 작성했다. A매치 200번째 경기에서 월드컵 역사상 최다골 주인공이 됐다. 첫 골은 전반 17분에 나왔다. 빠른 역습 상황에서 공을 잡은 메시는 서두르지 않고 상대 페널티박스 정면까지 침착하게 볼을 몰고 들어갔다. 마크하던 수비수가 거리를 벌리자 메시는 살짝 방향을 틀어 슈팅 코스를 만들어냈고, 두 명의 센터백 사이를 가르며 정확하게 감아 찬 슈팅으로 골문 구석을 노렸다. 알제리 골키퍼 루카 지단이 몸을 던졌지만 손끝에 닿지 않았다.

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두 번째 골은 후반 15분에 추가됐다. 알렉시스 맥 알리스터가 시도한 중거리 슈팅이 골키퍼 선방에 걸렸지만 세컨드볼 찬스가 생겼다. 골 냄새를 제대로 맡고 있던 메시가 기다렸다는 듯 가볍게 밀어 넣으며 추가골을 만들어냈다

해트트릭의 마지막 퍼즐은 후반 31분에 완성됐다. 역습 전개 과정에서 메시의 패스를 받았던 니코 곤잘레스가 좌측에서 다시 메시에게 공을 돌려줬고, 페널티박스 부근에서 받은 메시는 정확한 슈팅으로 그물을 갈랐다. 이 골로 메시는 미로슬라프 클로제가 보유한 월드컵 통산 최다골 기록인 16골과 어깨를 나란히 했다.

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경기 후 메시는 첫 골을 터트린 후에 눈물을 흘렸다고 고백했다. 그는 "스포츠와는 완전히 무관한 개인적인 문제였다. 나는 힘들고 복잡한 날들을 보냈다"고 말했다. 아직까지는 메시가 어떤 일을 겪고서 이렇게 눈물을 흘렸는지 알려지지 않고 있다.

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메시는 "대표팀 전체 구성원과 동료들에게 감사하다. 내가 좋은 상태를 유지할 수 있도록 모두가 정말 많은 노력을 기울여줬다"며 주변 사람들의 도움 덕분에 어려운 시기를 극복할 수 있었다고 말했다.

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메시는 클로제가 세운 역사적인 기록과 동률이 된 소감을 두고는 "그 자리에 오른 것은 영광이다. 그 기록이 갖는 의미 때문이기도 하다. 클로제와 순위에 선수들과 나란히 이름을 올리는 것은 특별하다"며 영광스럽다고 말한 뒤 "하지만 결국 기록은 기록일 뿐이다. 내가 본 선수들 가운데 호나우두는 가장 위대한 선수 중 한 명이지만, 역대 최다 득점 1위는 아니"라며 기록에 의식하지 않겠다고 대답했다.

메시는 이번 월드컵을 통해서 월드컵 역사상 최다골 득점자가 될 가능성이 매우 높아졌다. 아르헨티나의 다음 상대는 오스트리아다.