일용직 동정 얻더니..최철호, 또 음주난동 물의→초췌한 근황 “난 불효자” ('특종세상')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 최철호가 잇단 논란 속 초췌해진 근황을 전했다.

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17일 MBN '특종세상'은 '논란이 된 음주난동 사건의 전말은?'이라는 예고 영상을 공개했다.

최철호는 여자 후배 폭행 논란, 사업 실패 후 두문분출하다 지난 2020년 '특종세상'에 출연, 택배 물류 센터에서 일용직 노동자로 일하는 근황을 전해 화제를 모았다. 동정 여론이 생겨 복귀 가능성도 있었지만 2022년 회사 대표 집에서 음주 난동을 부려 경찰에 체포돼 또 논란이 됐다.

오랜만에 카메라 앞에 선 그는 덥수룩한 머리와 수염, 핼쑥해진 얼굴로 초췌한 모습을 보였다. 최철호는 "제가 열심히 사는 모습을 보시고 많이 응원해주셨는데 또 불미스러운 문제를 일으켰다. 입이 열개라도 할말이 없다"라며 고개를 숙였다.

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2년 전 돌아가신 어머니 납골당을 찾아 오열하기도. 그는 "미치겠다. 저는 불효자 중 불효자"라며 죄책감에 괴로워했다.

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한편 최철호 편 '특종세상'은 오는 18일 목요일 오후 9시 10분 방송된다.

joyjoy90@sportschosun.com