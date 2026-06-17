서인영, 카이스트생에 욕먹고 씁쓸 "연예인이랍시고 와서 재수 없었을 수도"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 서인영이 과거 카이스트에서 촬영했을 당시 학생들에게 욕을 들었던 일화를 털어놨다.

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17일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '천재들만 간다는 카이스트에 입학한 고졸 서인영 (+대불대,임두혁 근황)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 서인영은 18년 만에 카이스트를 찾았다. 2008년 방송된 Mnet '서인영의 카이스트'에 출연했던 그는 "그때도 리얼 촬영이었다. 학교에 그냥 가면 된다고 해서 갔는데 진짜 공부하라고 해서 울기도 많이 울었다"고 회상했다.

이어 "일주일에 3번 이상 학교에 왔어야 했다. 그렇지 않으면 교수님들이 자르?募鳴 해서 잘리면 창피하니까 다녔다"고 덧붙였다.

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서인영은 당시 겪었던 상처도 고백했다. 그는 "카이스트에 처음 왔을 때 화장실에서 내 욕하는 걸 들었다. 옆에서 내가 소변보고 있는데 옆칸에서 '쟤 왜 왔대'라고 어쩌고 하면서 욕하는 걸 들었다"고 털어놨다.

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이어 "다 열심히 하는 친구들인데 내가 갑자기 연예인이랍시고 와서 맨날 공부 시간도 못 지키고 와서 그렇게 하니까 재수 없었던 거 같다"고 말했다.