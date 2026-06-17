최철호, 택배 일용직 근황 후 또 '음주 난동'→오열.."입 열 개라도 할 말 없다" ('특종세상')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 최철호가 음주 난동 사건으로 재차 물의를 빚은 데 대해 고개를 숙였다.

Advertisement

17일 MBN '특종세상' 측은 '논란이 된 음주난동 사건의 전말은?'이라는 예고 영상을 공개했다.

최철호는 여자 후배 폭행 논란, 사업 실패 후 두문분출하다 지난 2020년 '특종세상'에 출연, 택배 물류 센터에서 일용직 노동자로 일하는 근황을 전해 화제를 모았다. 이후 복귀의 기회가 열렸지만 2022년 회사 대표의 집에서 음주 난동을 부려 경찰에 체포돼 또 논란이 됐다.

다소 초췌해진 그는 "제가 열심히 사는 모습을 보시고 많이 응원해주셨는데 또 불미스러운 문제를 일으켰다. 입이 열개라도 할말이 없다"라며 고개를 숙였다.

Advertisement

이어 누군가의 가게를 찾아가 "오픈하신지 한 달 됐는데 제가 바빠서 못왔다"라고 인사하는 모습이 공개됐다. 알고 보니 음주 난동 사건 당사자인 소속사 대표 가게였다. 최철호는 대표에게 "가슴이 너무 무너진다. 다 제 잘못"이라며 대표에게 재차 미안함을 드러냈다.

Advertisement

그런가 하면 최철호는 2년 전 돌아가신 어머니 납골당을 찾아 오열하기도. 그는 "미치겠다. 저는 불효자 중 불효자"라고 말했다.

마지막 장면에는 딸의 응원에 힘을 내는 최철호의 모습이 담겼다. 최철호는 딸에게 "아빠가 정말 미안하고 잘 커줘 고맙다. 아빠는 이제 열심히 살고 있다"라고 말했고, 딸은 "난 아빠가 나쁜 사람이 아니라는 걸 아니까 괜찮다. 너무 위축되지 마"라며 힘을 줬다.

Advertisement

한편 최철호는 드라마 '내조의 여왕', '불멸의 이순신', '대조영' 등에 출연했다. 2005년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com