승점 삭감 혹은 자격 박탈! "손흥민 몸 풀고 있는데, 월드컵 간첩 경보" 홍명보호 초비상, 최악의 전술 유출 피해 발생할 뻔..."드론 격추 성공"

16일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련. 손흥민과 배준호가 훈련을 펼치고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.16/

16일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련. 부상에서 복귀한 배준호와 김태현이 함께 훈련을 펼치고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.16/

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[스포츠조선 이현석 기자]전술 유출 피해까지 발생할 뻔한 사고다. 대한민국 월드컵대표팀을 위협한 사고다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵대표팀은 17일 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 베르데 바예에서 진행한 전면 비공개 훈련에서 불법 드론이 등장하며 당황스러운 일을 겪었다.

본격적인 훈련에 앞서 태극전사들이 코디네이션 훈련으로 몸을 푸는 상황에서 갑자기 훈련장 상공으로 정체불명 드론이 출현했고, 이를 대표팀 보안 요원이 빠르게 파악해 베이스캠프 멕시코군에 알렸다. 곧 멕시코군 드론 차단 요원이 드론신호 차단 전파를 방사해 드론을 격추했다. 지난 4월 멕시코군은 '월드컵 기간 중 제한 구역 내에서 허가없이 비행하는 드론은 전자 방해 시스템을 사용해 탐지, 추적 및 무력화할 수 있다'라고 경고한 바 있다.

2026 북중미 월드컵 체코전에서 승리한 대한민국 월드컵 대표팀이 15일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 홍명보 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.15/

추락한 드론 확보를 위해 대표팀 안정 담당 직원, 현지 경찰, 베이스캠프 앞에 대기 중이던 멕시코군이 추락 지점으로 신속히 이동했다. 도착 전 드론 조종자로 의심되는 외국인 남성 2명이 격추된 드론을 들고 달아났다. 훈련장 내 영상팀 촬영으로 두 남성의 존재를 파악할 수 있었다.

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독일의 스포르르빌트도 해당 사건을 조명했다. 빌트는 '월드컵에 간첩 경보가 울렸다. 멕시코와의 중요한 조별리그 경기를 앞둔 한국 대표팀 훈련 캠프에서 드론이 소동을 일으켰다'며 '손흥민을 비롯한 한국 선수들이 몸을 풀고 있던 화요일, 훈련장 상공에서 드론이 목격되었다. 드론 방어를 담당하는 멕시코 군 직원이 드론을 격추했다. 용의자들은 드론을 회수해 달아난 것으로 알려졌습니다. 대한축구협회는 이 사실을 FIFA에 알렸다'고 전했다.

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이번 사건은 한국이 멕시코에서 열리는 멕시코 대표팀과의 맞대결을 앞?x기에 더 민감할 수밖에 없다. 한국은 19일 에스타디오 과달라하라에서 펼쳐질 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전이 예정되어 있다. 전술 하나, 세트피스 계획 하나가 중요한 시점이다.

17일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 치바스 베르데 바예의 대한민국 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장에서 펼쳐진 비공개 훈련, 대표팀 선수단이 준비 운동을 진행하는 중 불법 드론이 출현하는 초유의 사태가 발생했다. 사진은 지난 10일(한국시각) 훈련장 주변으로 총기로 무장한 군인들이 경기 전일 및 당일 호송을 위한 예행 연습을 하고 있는 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.10/

다행히 이날 전력 유출은 피할 수 있었다. 빠른 대처가 주효했다. 관계자는 "전술 훈련이 아닌 워밍업 훈련 중 발생해 전술 노출에는 영향은 없었다"라고 밝혔다. 현재 신원을 알 수 없기에 정말 스파이 행각인지도 아직은 장담할 수 없다. 관계자는 "해당 남성 2명이 신속히 드론을 수거하여 현장을 이탈한 상황이라 우리 측 전력을 파악하려고 한건지 해외 미디어인지, 일반인인지는 현재 단정지을 수 없다"며 "멕시코인인지도 아직 파악이 되지 않는다"라고 말했다.

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드론을 통한 방식 등 염탐 행위에 대해서 FIFA는 그간 엄중한 태도를 유지한 바 있다. 지난 2024년 캐나다 여자 축구 대표팀이 파리 올림픽 조별예선 당시 1차전 상대인 뉴질랜드 대표팀 훈련장에 드론을 띄웠다가 발각됐다. 당시 FIFA는 조별예선 승점 6점을 삭감하기로 결정했으며, 캐나다 협회에는 벌금 20만 스위스프랑, 베브 프리스트먼 감독에게 1년 자격 정지, 수석 코치 재스민 맨더와 전력분석원 조지프 롬바르디도 1년 자격정지를 내렸다.

16일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련. 이재성과 손흥민이 패스게임을 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.16/

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FIFA 뿐만이 아니다. 잉글랜드챔피언십 사무국도 직전 2025~2026시즌 당시 플레이오프에 올랐던 사우샘프턴이 경쟁 상대 미들즈브러의 훈련장을 무단 촬영하다가 적발되자, 사우샘프턴을 챔피언십 PO 결승에서 퇴출시켰다. 아직 정확한 용의자는 알 수 없지만, 일부 다른 국가 대표팀 관계자의 행위라면 징계 가능성을 무시할 수 없다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com