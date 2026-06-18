'15억 사기' 양치승, 또 요식업 도전…강남에 새 가게 차렸다 "화환은 사절"

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[스포츠조선 이우주 기자] 헬스 트레이너 출신 양치승이 요식업에 도전한다.

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양치승은 18일 "많은 분들이 OOO클럽이 뭐냐고 물어보셨는데 드디어 공개한다. 바로 양치승의 사라다클럽"이라며 "이번에 강남역 지하상가에 사라다클럽을 오픈하게 되었다"고 샐러드빵 가게에 도전한다고 밝혔다.

양치승은 "정말 많이 먹어보고, 수정에 수정을 거치면서 단백질 폭탄 탄단지 구성 및 맛 하나만큼은 자신 있게 준비했다"며 "6월 19일 강남역에서 뵙겠다"고 19일 오픈 소식을 알렸다.

이어 양치승은 "지인 여러분 화환은 절대 보내지 말아주십시오. 마음만 감사히 받겠다"고 강조했다.

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양치승은 예전부터 요식업에 꿈을 키워왔다. 여러 방송을 통해 요식업에 대한 꿈을 밝혀온 양치승은 2021년 떡볶이 가게도 오픈한 바 있다.

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한편, 양치승은 앞서 15억 사기 피해를 입고 운영했던 헬스장까지 폐업했다. 이후 양치승은 고급 아파트에서 커뮤니티 관련 회사 상무로 취직한 소식을 알려 화제가 됐다.

wjlee@sportschosun.com