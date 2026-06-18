김무열·오정세, 6년 전 듀엣 CF 영상까지 파묘 "역대급 조합, 대세 맞네"

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[스포츠조선 조민정 기자] 요즘 대세 배우로 자리매김한 김무열과 오정세가 듀엣을 결성, 함께 노래를 부르는 영상이 뒤늦게 온라인에서 재조명되며 화제를 모으고 있다.

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최근 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 "지금 보니 엄청난 조합"이라며 두 배우가 출연한 6년 전 제스프리 광고 영상이 확산되고 있다.

해당 영상은 지난 2020년 제스프리 키위를 홍보하기 위해 제작된 캠페인 콘텐츠로, 당시 오정세와 김무열이 각각 썬골드키위와 그린키위 캐릭터로 등장해 듀엣 무대를 선보였다.

공개된 영상 속 오정세는 노란색 수트 차림으로 무대에 올라 밝은 에너지를 발산했다. 김무열 역시 초록색 수트를 입고 등장해 오정세와 호흡을 맞췄다. 두 사람은 마치 트로트 듀오를 연상케 하는 무대 연출 속에서 마이크를 들고 노래를 부르며 색다른 매력을 뽐냈다.

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당시에도 독특한 콘셉트로 이목을 사로잡았으나 최근 두 배우가 나란히 전성기를 맞으면서 다시 관심을 받고 있다.

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오정세는 최근 영화 '와일드씽'에서 한때 대한민국을 휩쓴 발라드 스타 최성곤 역을 맡아 호평을 얻고 있다. 특유의 능청스러운 연기와 감성적인 캐릭터 해석으로 관객들의 사랑을 받고 있다.

김무열 역시 넷플릭스 시리즈 '참교육'을 통해 글로벌 시청자들에게 강렬한 인상을 남기며 인기를 끌고 있다. 작품 공개 이후 국내는 물론 해외에서도 높은 관심을 받으며 화제의 중심에 섰다.

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네티즌들의 반응도 뜨겁다. 영상 댓글에는 "참교육 보고 김무열님 달콤 키위 시절까지 왔습니다", "골드키위 오정세님도 너무 스윗하다", "밤디기 밤디기 디기밤밤", "니들이 좋아" 등의 반응이 이어졌다. 한 누리꾼은 "아직 여기까지 안 왔군"이라는 댓글을 남겨 웃음을 자아내기도 했다.

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현재 대세 배우로 자리 잡은 두 사람이 과거 함께 남긴 예상 밖의 듀엣 무대가 다시 한번 팬들에게 색다른 즐거움을 선사하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com