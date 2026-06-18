'와 이정후 4호포' 美 중계진 극찬…"까다로운 좌투수, 초구 정면 승부 미리 파악한 것"

샌프란시스코 자이언츠 이정후가 시즌 4호 홈런을 쳤다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 김민경 기자] 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 홈런포를 가동하며 승리의 주역이 됐다.

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이정후는 18일(이하 한국시각) 조지아주 애틀랜타 트루이스트파크에서 열린 '2026 메이저리그' 애틀랜타 브레이브스와 우천 서스펜디드 경기에 5번타자 우익수로 선발 출전했다. 3타수 1안타(1홈런) 2타점을 기록, 팀의 7대2 승리와 2연승을 이끌었다.

전날 첫 타석부터 타점을 올렸다. 샌프란시스코는 1회초 루이스 아라에스의 2루타와 브라이스 엘드리지의 안타를 묶어 무사 1, 3루 기회를 잡았다. 맷 채프먼이 우익수 뜬공에 그치고, 라파엘 데버스가 볼넷을 얻어 1사 만루. 이정후는 중견수 희생플라이를 쳐 1-0 선취점을 안겼다.

1회말 애틀래타의 반격이 거셌다. 드레이크 볼드윈이 중월 동점 솔로포를 날리고, 마우리시오 두본이 우전 적시타를 쳐 1-2로 뒤집혔다.

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2회초 샌프란시스코가 다시 경기를 뒤집었다. 1사 만루에서 엘드리지가 밀어내기 볼넷을 얻어 2-2. 채프먼이 중견수 희생플라이를 날려 3-2로 뒤집었다.

샌프란시스코 자이언츠 이정후가 시즌 4호 홈런을 쳤다. AP연합뉴스

샌프란시스코 자이언츠 이정후(왼쪽)가 승리의 하이파이브를 하고 있다. AP연합뉴스

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2회말 샌프란시스코의 수비를 앞두고 많은 비 탓에 경기 재개가 어려웠고, 서스펜디드 게임이 선언됐다.

하루를 기다린 이정후는 5회초 다시 좋은 흐름을 이어 갔다. 2사 후 라파엘 데버스가 중월 솔로포를 날려 4-2로 거리를 벌린 상황. 이정후가 백투백 홈런을 터트려 5-2가 됐다. 애틀랜타 좌완 투수 딜런 닷의 초구 싱커를 받아쳐 오른쪽 담장을 넘겼다. 시즌 4호포.

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미국 현지 중계진은 "이정후가 담장을 넘겼다. 샌프란시스코의 백투백 홈런. 이 까다로운 좌투수(닷)를 상대로 두 명의 좌타자가 연속으로 홈런을 만들었다. 외야에 있는 샌프란시스코 팬에게 공이 그대로 날아갔다"고 흥분해 이야기했다.

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중계진은 이어 "이정후가 대기 타석에 있을 때부터 준비를 아주 잘하고 있었다. 상대 투수가 초구부터 빠른 공으로 정면 승부를 들어올 것이라는 것을 미리 파악하고 있었던 것이다. 공을 정말 잘 보고 있다. 디딤발이 정말 빠르게 나가면서 대처했다"고 덧붙였다.

이후 이정후는 잠잠했지만, 샌프란시스코 타선은 멈추지 않았다. 8회초 윌리 아다메스가 중월 솔로포를 쳐 6-2가 됐고, 9회초 1사 1, 3루에서는 채프먼이 투수 땅볼로 타점을 올려 7-2 승리에 쐐기를 박았다.

샌프란시스코 자이언츠 이정후(오른쪽). AP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com