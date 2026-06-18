"이강인, 손흥민 후계자로 사실상 자리잡아" 스페인 매체 소신 발언..."아시아 최고 재능 증명"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이강인이 슛팅을 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김대식 지ㅏ]한국 축구의 새로운 '에이스' 이강인을 향한 전 세계의 찬사가 뜨겁다. 단순히 미래를 책임질 유망주라는 평가를 넘어, '캡틴' 손흥민의 뒤를 이을 확실한 후계자로 인정받고 있다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵대표팀은 19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전을 치른다. 1차전에서 양 팀은 모두 승리를 거뒀지만 멕시코가 골득실에 앞서 1위, 한국이 2위다.

경기를 앞두고 스페인 매체 '문도 데포르티보'는 한국 대표팀의 경기력을 분석하며 이강인을 집중 조명했다. 매체는 '가장 큰 주인공은 아틀레티코 마드리드의 관심을 받고 있는 파리생제르맹(PSG) 소속의 이강인'라고 언급하며, 그가 팀의 공격을 진두지휘하며 왜 자신이 아시아 최고의 재능으로 손꼽히는지를 경기장 위에서 완벽하게 증명했다고 극찬했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기를 펼치는 이강인과 손흥민의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

특히 해당 매체는 '이강인은 사실상 손흥민의 후계자로 자리 잡았으며, 손흥민이 비판을 받은 가운데 팀의 중심 역할을 해냈다. 그의 활약은 훌리안 키뇨네스와 함께 이번 대회 개막 라운드 최고의 퍼포먼스 중 하나로 평가됐다'며 이강인이 손흥민을 이을 한국의 슈퍼스타라고 인정했다.

이강인은 첫 경기 체코전에서 그럴 만한 자격이 있다는 걸 증명했다. 이러한 이강인의 압도적인 존재감은 앞선 체코전에서도 여실히 드러났다. 당시 이강인은 중원의 핵심 황인범과 함께 환상적인 호흡을 선보이며 경기장을 지배했다. 두 선수가 보여준 창의적인 패스 워크와 중원 장악력은 체코의 수비진을 무력화하기에 충분했다. 체코전에서 이강인과 훌륭한 시너지를 낸 황인범의 조력은 이번 다가오는 경기에서도 큰 힘이 될 전망이다.

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 오현규와 이강인이 나란히 훈련을 펼치고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.18/

이강인의 발끝에 이번 멕시코전의 성패가 걸려있다고 해도 과언이 아니다. 하비에르 아기레 감독이 이끄는 멕시코는 열광적인 홈 팬들의 일방적인 응원을 등에 업고 초반부터 강한 압박으로 경기 주도권을 잡으려 할 가능성이 높다. 하지만 객관적인 전력을 살펴봤을 때, 현재 멕시코 대표팀에는 이강인처럼 경기 흐름을 단번에 바꾸고 창의적인 패스를 찔러줄 수 있는 '이강인급' 초특급 자원이 부재하다는 것이 지배적인 평가다.

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결국 한국이 멕시코의 공세를 꺾고 조별리그 경쟁에서 결정적인 우위를 점하기 위해서는 이강인의 활약이 절대적으로 중요하다. 문도데포르티보 역시 '이 때문에 이번 맞대결은 더욱 흥미롭다. 단순히 첫 경기에서 승점 3점을 획득한 두 팀의 대결이 아니라, 개막전에서 가장 빛났던 두 선수의 맞대결이기도 하다. 한국은 빠른 스피드와 이강인의 창의성을 활용해 조 경쟁에서 결정적인 한 방을 노릴 전망'이라고 분석했다. 상대의 거센 압박을 풀어내고 공격의 활로를 개척할 '키(Key)'를 쥐고 있는 주인공은 단연 이강인이다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기에 나선 이강인과 설영우의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

아틀레티코 관심을 받고 있는 이강인이라 이번 월드컵에서 어떤 활약을 보여주는지 굉장히 중요하다. 월드컵에서의 맹활약으로 더 좋은 구단으로 이적하는 길이 열릴 수도 있다.