'성동일 딸' 성빈, 벌써 '뼈말라' 19세 예고생…오빠 성준도 "뺄 곳이 어딨냐"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 성동일의 딸 성빈이 일반고를 자퇴하고 예술고등학교 편입에 도전했던 사연을 공개했다.

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19일 유튜브 채널 '술 빚는 윤주모'에는 '귀염뽀짝 빈이&준이 다 컸다. 아빠 빼고 푸는 아빠! 어디가? 추억 이야기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 성빈은 현재 19세 고등학교 3학년으로 예술고등학교에 재학 중이라고 밝혔다. 그는 일반고 재학 중 스스로 편입시험에 도전해 예고에 진학했으며, 무대를 향한 열정으로 진로를 결정했다고 털어놨다.

성동일은 "빈이는 무대가 너무 좋아서 지금 자기가 원해서 일반고에서 예고로 편입시험을 봐서 들어갔다"고 설명했다. 이어 "빈이가 먼저 쓰고 그냥 간 거다. 다 말렸는데"라며 가족들의 만류에도 불구하고 성빈이 자신의 의지로 도전했다고 밝혔다.

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성동일은 당시를 떠올리며 "택시를 타고 접수 몇 시간 전에 가서 원서를 냈다"고 말했고, "그때는 화가 났다. 아버지 입장에서는 자기 마음대로 원서를 낸다고 생각했다"고 솔직한 심경을 털어놨다. 하지만 결과적으로는 딸의 강한 의지와 진로에 대한 확신을 인정하게 됐다고 전했다.

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이후 성빈은 예고 생활과 입시 준비에 집중하며 무용 전공의 길을 걷고 있다. 성준 역시 "예고 준비를 시작한 뒤에는 볼 일이 거의 없었다"며 "삼촌이 보내준 사진을 보고 처음에는 모르는 여자 사진인 줄 알 정도로 분위기가 달라졌다"고 말했다. 이어 "맨날 부모님께 빈이가 정말 열심히 한다는 이야기만 들었는데 사진을 보니 진짜 열심히 하고 있다는 게 느껴졌다"고 동생의 노력을 칭찬했다.

실제로 성빈은 체중 관리와 입시를 병행하며 바쁜 고3 생활을 보내고 있다. 그는 "입시 기간이 길어서 힘들다"고 털어놓으면서도 꾸준히 다이어트와 자기관리에 힘쓰고 있다고 밝혔다.

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그러자 오빠 성준은 "더 뺄 게 어디 있냐"고 놀란 반응을 보였고, 성동일 역시 "그럴 게 없다"고 거들며 딸을 걱정했다. 하지만 성빈은 목표를 향한 의지를 굽히지 않았고, "오빠를 보면 위안이 된다. 그래도 내가 오빠보다는 낫구나 생각한다"고 농담해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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한편 성동일과 성준, 성빈 남매는 과거 MBC 예능 프로그램 '아빠 어디가'에 출연하며 사랑받았다.

olzllovely@sportschosun.com