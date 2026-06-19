신민아, ♥김우빈과 10년 연애 끝 밝힌 결혼관…"늦게할 수록 좋아"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 신민아가 결혼에 대한 생각을 밝혔다.

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19일 유튜브 채널 '차린건 쥐뿔도 없지만'에는 '구미호가 웃음대마왕 일 수 있는 거임? 신민아도?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 신민아는 결혼에 대한 고민을 털어놓는 이영지에게 진솔한 조언을 건네 눈길을 끌었다. 이영지는 "요즘 결혼에 대해 생각을 많이 한다"며 "어떤 사람은 오래 만나도 결혼을 안 하고, 어떤 사람은 짧게 만나고도 결혼하더라. 언제 '이 사람과 결혼해야겠다'는 확신이 드는지 궁금하다"고 물었다.

이에 신민아는 "나는 오히려 결혼은 늦을수록 좋다고 생각한다"고 답했다. 이어 "많은 사람을 만나보라는 의미가 아니라 연애를 하면서도 스스로를 충분히 들여다볼 시간이 필요하다"며 "결혼 전에는 내가 어떤 사람인지, 어떤 관계에서 어떤 반응을 보이는지 알아가는 과정이 중요하다"고 말했다. 그러면서도 "언니는 연애 많이 해보셨어요?"라는 질문에, "쉿" 비밀이라는 제스쳐를 보이며 "지금은 의미 없어"라고 말해 웃음을 안겼다.

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신민아는 "연애를 하다 보면 특정한 유형의 사람을 만났을 때 내가 어떻게 반응하는지 알게 된다"며 "그런 경험들을 통해 결국 자신을 더 잘 이해하게 된다"고 설명했다. 이어 "꼭 이성 관계가 아니더라도 다양한 경험을 하면서 자신을 돌아볼 시간이 필요하다. 결혼을 서두를 필요는 없다고 생각한다"고 조언했다.

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또 신민아는 결혼 상대를 알아보는 기준에 대해서도 자신의 생각을 밝혔다. 그는 "좋아하는 마음 때문에 외면할 뿐, 사실은 스스로 알고 있다"며 "이 사람이 아닌 것 같다는 신호는 이미 느끼고 있는 경우가 많다"고 말했다. 이어 "친구 관계도 마찬가지다. 함께 있으면 즐겁지만 편안하지 않은 관계가 있다. 재밌는 것과 건강한 관계를 혼동하면 안 된다"고 강조했다.

그러면서 "사람을 만나고 난 뒤 몸이 아프거나 지나치게 지친다면 내가 그 관계에서 너무 애쓰고 있었다는 의미"라며 "편안함과 안정감을 주는 사람이 결국 더 중요한 관계일 수 있다"고 자신의 연애관을 전했다.

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이영지는 "결혼 상대가 이마에 '내가 네 남편'이라고 써 있었으면 좋겠다"고 너스레를 떨었고, 신민아는 "하지만 아닌 사람은 이미 알고 있지 않느냐"고 재차 조언하며 현실적인 연애 선배의 면모를 보였다.

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한편 신민아와 김우빈은 2015년 공개 열애를 시작한 뒤 10년 가까이 사랑을 이어오다 지난해 결혼식을 올렸다. 특히 김우빈이 2017년 비인두암 진단을 받고 활동을 중단했을 당시 신민아가 곁을 지키며 두 사람의 관계는 더욱 깊어진 것으로 알려졌다.

olzllovely@sportschosun.com