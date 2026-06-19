'이제 중원 보강' 토트넘 '하이재킹' 시도, 맨유가 먼저 점찍은 포르투갈 영건 마테우스 페르난데스 영입전 참전..'웨스트햄 요구 8000만파운드 지불할까'

마테우스 페르난데스 로이터

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]지난 2025~2026시즌 프리미어리그에서 극적으로 잔류한 토트넘이 이번 여름 이적시장에서 놀라운 행보를 보이고 있다. 매우 공격적이면서도 치밀하게 물밑 작업을 진행해 결과물을 내고 있다. 이미 영입을 완료한 선수가 3명이다. 수비라인을 단단히 하기 위해 앤디 로버트슨, 마르코스 세네시, 그리고 얀 파울 판 헤케를 영입 완료했다. 왼쪽 풀백 로버트슨과 센터백 세네시를 나란히 FA로 데려왔다. 로버트슨은 리버풀에서, 세네시는 본머스에서 자유계약선수로 풀렸다. 네덜란드 국가대표 판 헤케는 브라이턴에 이적료 5200만유로를 지불했다. 이번에는 영입전에 뛰어들었다. 맨체스터 유나이티드가 오랫 시간 공들이고 있는 포르투갈 출신 젊은 미드필더 마테우스 페르난데스다.

Advertisement

매체 '디 애슬레틱'은 토트넘이 현재 로베르토 데 제르비 감독의 선수단 리빌딩의 일환으로 페르난데스를 추가하는 데 관심을 갖고 있다고 19일 보도했다. 데 제르비 감독이 이 계약을 성사시키기 위해 추진하고 있으며, 웨스트햄은 페르난데스의 이적료로 8000만파운드를 책정했다고 한다. 맨유는 토트넘에 앞서 페르난데스 영입을 추진했지만 웨스트햄이 요구하는 이적료가 너무 높다며 주춤하는 상황이다. 맨유 경영진이 생각하는 페르난데스의 적정 몸값은 7000만파운드로 알려졌다. 결국 1000만파운드의 격차가 있는 셈이다. 맨유는 최근 이적시장에서 '오버 페이'를 너무 의식하는 움직임을 보이고 있다.

수비라인 보강을 사실상 마친 토트넘은 중원 업그레이드에 매진 중이다. 뉴캐슬의 산드로 토날리에게도 관심을 보이고 있지만 영입이 쉽지 않다. 맨체스터 시티가 적극적으로 토날리를 설득하고 있어 토트넘 입장에서 더 어려울 수 있다. 그러면서 토트넘의 관심이 페르난데스 쪽으로 기울었다는 분석이다. 맨유가 주춤하는 사이 토트넘은 더 적극적으로 페르난데스 영입을 추진 중인 것으로 알려졌다. 만 21세의 페르난데스는 웨스트햄이 지난 시즌 17위로 다음 시즌 2부로 강등됨에 따라 이번 여름 팀을 떠날 가능성이 매우 높아졌다. 이미 EPL은 물론 프랑스, 스페인 등의 빅클럽들이 그에게 관심을 보이고 있다. 파리생제르맹(PSG), 레알 마드리드 등도 검토 중이라고 한다.

웨스트햄은 지난해 여름, 사우스햄턴에서 마테우스를 이적료 4400만유로를 지불하고 영입했다. 계약기간은 2029년 6월까지다. 웨스트햄이 2부로 추락하면서 1년 만에 마테우스를 되팔아야 하는 처지가 됐다. 마테우스의 시장가치는 4890만유로다.

웨스트햄의 마테우스 페르난데스 로이터

Advertisement

마테우스 페르난데스는 지난 시즌 프리미어리그 36경기에 출전, 3골-4도움을 기록했다. 2004년생으로 미래가 밝다. 마테우스는 미드필더 전역을 누비는 높은 에너지 레벨을 바탕으로 태클, 가로채기 등 1차 저지선 역할을 훌륭히 수행하며 적극적인 압박에도 능하다. 공을 소유했을 때 전진 드리블을 시도하며, 날카로운 패스와 창의적인 경기 조율 능력을 갖추어 공격의 시발점 역할을 잘 한다. 보완해야할 점도 있다. 프리미어리그의 거친 몸싸움이나 강한 압박을 마주했을 때 호리호리한 체격 조건으로 인해 경합에서 밀리거나 고전하는 경우가 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com