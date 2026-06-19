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고은아, '혼전임신설' 해명하다 열애 발각 "우리 오빠 놀랐어"

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고은아, '혼전임신설' 해명하다 열애 발각 "우리 오빠 놀랐어"

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 고은아가 열애가 의심되는 발언으로 눈길을 모았다.

18일 유튜브 채널 '방가네'에서는 '임신한 거냐는 댓글에 누나가 직접 해명했습니다ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ'라는 제목의 영상이 게재됐다.

미르는 고은아에게 "지금 임신 몇 주차냐"며 "이거 해명해야 돼. 웃자고 올린 영상에 정말 오해하시는 분이 계시다. 배가 나와서 그걸 웃자고 찍었는데"라며 임신설을 언급했다.

고은아는 "효선 언니가 임신해봤던 사람이니까 그런 거짓말을 할 거면 디테일이 필요하다 해서 볼펜으로 임신선을 그렸다"고 밝혔다. 하지만 그 장면이 편집 과정에서 삭제되면서, 팬들이 진짜 임신선으로 오해한 것. 미르는 "오해다. (임신선) 없다"고 해명했고 고은아는 자신의 배를 공개하면서까지 해명에 나섰다.

미르는 "고은아가 새벽에 연락이 왔다. 사람들이 진짜 자기 임신한 줄 알고 큰일난 거 같다더라"라고 말했고 고은아는 "내가 애를 안 낳으면 문제가 될 거 같다"고 토로해 웃음을 안겼다.

그러면서 고은아는 "우리 오빠 놀랐어"라고 열애가 암시되는 발언을 했다. 고은아의 발언에 친언니도 깜짝 놀랐다.

고은아, '혼전임신설' 해명하다 열애 발각 "우리 오빠 놀랐어"

미르는 "둘 중에 하나다. '방가네' 초창기 때를 이길 거냐. 아니면 살을 쭉 뺄 거냐. 누나가 어중간해서 그래"라고 말했고 고은아는 "초창기 때랑 지금 몸무게가 7kg밖에 차이 안 난다"고 밝혔다. 이에 미르는 "어쨌든 임신 아니다"라고 고은아의 임신설을 거듭 해명했다.

고은아의 임신설 해명이지만 팬들은 고은아의 '우리 오빠' 발언에 주목했다. 팬들은 "우리 오빠 누구냐", "우리 오빠? 곧 결혼하시나요?", "우리 오빠 해명 영상도 올려달라" 등의 반응을 보이며 고은아의 열애에 대해 관심을 보였다.

한편, 고은아는 지난 4월에도 열애를 의심받았다. 고은아의 가족들이 고은아가 혼자 사는 집에서 남자옷, 신발, 면도기 등 남성의 흔적들을 발견한 것. 이에 미르는 "혹시나 누나가 나중에 (남자친구를) 오픈하고 싶다 하면 (얼굴 가릴) 스티커 붙일 거지?"라고 떠봤고 고은아는 "오빠의 선택을 믿고"라고 말실수를 해 당황했다. 심지어 영상 말미 가족들을 배웅하는 고은아 옆에는 의문의 남성이 나란히 서 열애 의심에 불을 지폈다.

wjlee@sportschosun.com

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