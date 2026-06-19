고은아, '혼전임신설' 해명하다 열애 발각 "우리 오빠 놀랐어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 고은아가 열애가 의심되는 발언으로 눈길을 모았다.

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18일 유튜브 채널 '방가네'에서는 '임신한 거냐는 댓글에 누나가 직접 해명했습니다ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ'라는 제목의 영상이 게재됐다.

미르는 고은아에게 "지금 임신 몇 주차냐"며 "이거 해명해야 돼. 웃자고 올린 영상에 정말 오해하시는 분이 계시다. 배가 나와서 그걸 웃자고 찍었는데"라며 임신설을 언급했다.

고은아는 "효선 언니가 임신해봤던 사람이니까 그런 거짓말을 할 거면 디테일이 필요하다 해서 볼펜으로 임신선을 그렸다"고 밝혔다. 하지만 그 장면이 편집 과정에서 삭제되면서, 팬들이 진짜 임신선으로 오해한 것. 미르는 "오해다. (임신선) 없다"고 해명했고 고은아는 자신의 배를 공개하면서까지 해명에 나섰다.

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미르는 "고은아가 새벽에 연락이 왔다. 사람들이 진짜 자기 임신한 줄 알고 큰일난 거 같다더라"라고 말했고 고은아는 "내가 애를 안 낳으면 문제가 될 거 같다"고 토로해 웃음을 안겼다.

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그러면서 고은아는 "우리 오빠 놀랐어"라고 열애가 암시되는 발언을 했다. 고은아의 발언에 친언니도 깜짝 놀랐다.

미르는 "둘 중에 하나다. '방가네' 초창기 때를 이길 거냐. 아니면 살을 쭉 뺄 거냐. 누나가 어중간해서 그래"라고 말했고 고은아는 "초창기 때랑 지금 몸무게가 7kg밖에 차이 안 난다"고 밝혔다. 이에 미르는 "어쨌든 임신 아니다"라고 고은아의 임신설을 거듭 해명했다.

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고은아의 임신설 해명이지만 팬들은 고은아의 '우리 오빠' 발언에 주목했다. 팬들은 "우리 오빠 누구냐", "우리 오빠? 곧 결혼하시나요?", "우리 오빠 해명 영상도 올려달라" 등의 반응을 보이며 고은아의 열애에 대해 관심을 보였다.

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한편, 고은아는 지난 4월에도 열애를 의심받았다. 고은아의 가족들이 고은아가 혼자 사는 집에서 남자옷, 신발, 면도기 등 남성의 흔적들을 발견한 것. 이에 미르는 "혹시나 누나가 나중에 (남자친구를) 오픈하고 싶다 하면 (얼굴 가릴) 스티커 붙일 거지?"라고 떠봤고 고은아는 "오빠의 선택을 믿고"라고 말실수를 해 당황했다. 심지어 영상 말미 가족들을 배웅하는 고은아 옆에는 의문의 남성이 나란히 서 열애 의심에 불을 지폈다.

wjlee@sportschosun.com