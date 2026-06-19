"식겁했네"…이동국, 4일전 폭발 사고 그곳에 있었다 '팬들 깜짝'

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[스포츠조선 이지현 기자] 전 축구선수 이동국의 아내 이수진이 며칠 전 남편이 방문했던 장소에 폭발사고가 발생했다는 소식을 전했다. 하지만 폭발 전 후 사진이 함께 게재되며 놀란 팬들이 가슴을 쓸어내리기도 했다.

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19일 이수진은 "4일전 황소상앞에서 보내온 사진. 무사히 살아돌아온 슈퍼맨아빠. 뉴욕 무섭다"는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진은 뉴욕 월스트리트의 상징인 '돌진하는 황소상' 앞에서 셀카를 찍고 있는 이동국의 모습이다. 하지만 뒤이은 사진에는 '뉴욕 월스트리트 황소상 앞 폭발사고 발생'이라는 글과 함께 화염 속 모습이 담겼다.

이에 놀란 팬들이 "이런거 왜 올려요? 식겁했네", "뭐야 놀랬네요"라고 하자, 이수진은 "황소성 4일전에 사진에서 봤는데 뉴스보고 너무 놀래서요"라고 댓글을 달기도 했다.

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한편 이날 이수진은 "송도캠퍼스 졸업. 이제 뉴욕으로 고고! 이렇게 열심히 할 줄이야. 우리 집 1번 대견해"라는 글과 함께 딸 재시 양의 졸업식 영상을 게재한 바 있다.

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이동국과 미스코리아 출신 이수진은 지난 2005년 결혼해 슬하에 4녀 1남을 두고 있다. 이들 가족은 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다' 등을 통해 사랑받은 바 있다.

olzllovely@sportschosun.com