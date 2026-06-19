염갈량 패배 복기 → "어제는 톨허스트가 문제가 아니고.." [잠실 현장]

16일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 1회 리드오프 LG 홍창기가 풀카운 승부 끝 삼진을 당하자 염경엽 감독이 아쉬워하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.16/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] "초반에 점수를 못 내서 쫓기게 됐다."

Advertisement

염경엽 LG 트윈스 감독이 전날 패배의 원인을 마운드가 아닌 타석에서 찾았다.

염 감독은 19일 잠실 두산 베어스전을 앞두고 18일 광주 KIA전 왜 졌는지 돌아봤다.

LG는 4회까지 2-0으로 앞서다가 5회말 3점을 주고 결국 2대4로 패했다.

Advertisement

선발투수 톨허스트가 6이닝 3실점 패전을 떠안았다. 톨허스트는 무실점 순항하다가 5회말에 3점을 줬다.

Advertisement

염 감독은 추가 득점이 나지 않았기 때문에 톨허스트가 어려움을 겪을 수밖에 없었다고 진단했다.

염 감독은 "초반에 엄청난 찬스들이 왔다. 중심에서 결국 해결이 안 됐다. 타순 두 바퀴 돌 때까지 1번 2번타자가 다 나갔는데 거기서 못 끝냈기 때문에 쫓기는 경기가 됐다"고 아쉬워했다.

Advertisement

LG는 1회초 무사 만루에서 1점을 얻는 데 그쳤다. 그나마 적시타도 아니고 상대 실책 덕분에 간신히 선취점을 뽑았다.

Advertisement

3회초에는 무사 1, 2루에서 오스틴이 병살타를 치고 말았다.

4회초에는 1사 1, 2루에서 구본혁이 중전 적시타를 때렸다. 비로소 2-0으로 달아났다. 1사 1, 2루 기회가 이어졌지만 여기서 다시 후속타 불발.

점수 차이가 넉넉하게 벌어지면 투수는 한층 여유를 가지고 공격적으로 투구할 수 있다.

반면 1점 2점이 아쉬운 상황이라면 공 하나 하나에 더욱 신중을 기한다. 코너워크에 더 신경을 쓰다보면 투구수가 불어나고 볼이 늘어날 가능성이 높다.

톨허스트는 5회말 2-3 역전을 허용하긴 했어도 6회말에도 마운드에 올라와 추가 실점 없이 1이닝을 더 책임졌다. 결과적으로 퀄리티스타트를 완성했다.

LG는 2-3으로 끌려가던 7회초에 사실상 마지막 기회를 잡았는데 역시 막혔다.

무사 2루에서 홍창기가 삼진을 당했다. 진루타에 실패했다. 박해민도 유격수 땅볼. 오스틴이 자동 고의4구로 나간 뒤 문보경이 2루 땅볼로 아쉬움을 삼켰다.

염 감독은 "무사 2루에서 2루 땅볼이라도 나왔으면 흐름이 왔을텐데 이때 쉽지 않다고 생각이 들었다. 마지막에 온 기회까지 못 살리면 넘어가는 경기라고 봐야 한다"고 패배를 받아들였다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com