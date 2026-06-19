"무릎 세 번이나 물 차고, 한 달에 12kg 빠져" 하늘이 도왔다, 최악의 부상 극복한 '월드컵 스타' 등장...'번뜩이는 조커' 조규성이 돌아왔다

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 경기에 나선 조규성의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 이현석 기자]'대한민국 월드컵 스타' 조규성이 돌아왔다.

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대한민국 월드컵대표팀은 19일(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 패배했다. 한국은 이번 멕시코전에서 승리했다면 조별리그 통과와 조 1위를 확정할 수 있었으나, 아쉬운 패배와 함께 32강 진출 확정을 3차전으로 미루게 됐다.

전반까지 멕시코의 공세를 잘 막아냈던 한국은 후반 5분 상대가 좌측에서 올린 크로스가 한국 박스 안 가운데 지점으로 높이 날아왔다. 김승규가 공을 캐칭하기 위해 골문을 비우고 달려나왔다. 하지만 공 근처에 서있던 이기혁과 사인 미스로 공을 놓치고 말았다. 이를 로모가 빈 골문으로 마무리하며 실점을 헌납했다. 한 골의 격차는 마지막까지 극복하지 못했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 조규성의 결정적인 슈팅. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

다만 한국이 실점 이후 보여준 추격은 인상적이었다. 홍명보 감독은 이날 후반 12분 손흥민 이재성을 빼고 오현규, 황희찬을, 후반 26분에는 설영우 김문환을 빼고, 양현준 엄지성이 투입했다. 마지막 교체를 장식한 선수는 조규성이었다. 후반 32분 백승호 대신 그라운드를 밟았다.

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조규성은 이날 짧은 시간임에도 본인의 가치를 십분 발휘했다. 후반 42분 엄지성이 왼쪽에서 날카로운 오른발 크로스를 시도했다. 문전 앞에 있던 조규성에게 정확히 향했고, 날카로운 헤더로 연결했다. 하지만 이 볼은 상대 골키퍼 다리에 맞았다. 조규성이 재차 밀어넣기 위해 발을 갖다댔지만, 또 다시 상대 골키퍼에 막혔다. 기회는 이어졌다. 후반 추가시간 4분 조규성에게 또 다시 크로스가 향했다. 이강인이 왼쪽에서 올린 크로스를 살짝 돌려놓았다. 가나전 첫 골 장면이 떠올랐다. 하지만 이 헤더는 수비 맞고 아웃됐다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 조규성이 득점에 실패하며 아쉬워하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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조규성은 2022년 카타르 대회 당시 대회 최고 스타 중 한 명으로 떠올랐다. 우루과이전부터 교체 장면으로 화제를 모았고, 가나와의 2차전에서 멀티골을 넣었다. 한국 선수가 월드컵에서 한 경기에 2골을 넣은 것은 조규성이 처음이었다. 비록 2대3으로 패했지만, 조규성만큼은 능력을 제대로 선보였다. 잘생긴 외모는 실력에 빛을 더했다.

다만 카타르 대회 이후 미트윌란으로 향하며 상승세를 탈 것처럼 보였던 그의 경력은 극심한 하락세에 빠졌었다. 2023~2024시즌 공식전 37경기 13골 4도움을 올리며 성공적인 데뷔 시즌을 보냈으나, 2024년 5월 수술 이후 합병증이 발생해 오랜 기간 그라운드를 떠나야 했다. 극적인 복귀 후 조규성은 인터뷰를 통해 "무릎에 물이 세 번이나 찼다. 수술하고 한 달 병원에 누워있는데 몸무게가 12kg 정도 빠졌다"고 심각했던 상황을 회상했다.

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다행히 이후 조규성은 컨디션을 회복하며 소속팀 주전 복귀는 물론 대표팀에도 이름을 올렸다. 그리고 다시 한번 월드컵 무대에서 번뜩이는 모습까지 선보였다. 3차전, 반드시 승리가 필요한 남아공전에서 중요하게 쓰일 수 있는 조커임을 증명했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com