'3위로라도 32강 가능할까' '죽음의 조' 일본, 최소 필요 승점 '커트라인'을 따졌다..'21일 튀니지전 최대 승부처'

일본 대표팀 모리야스 하지메 감독 AFP

네덜란드전을 마친 일본 선수들 로이터

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[스포츠조선 노주환 기자]일본 매체가 이번 북중미월드컵 32강에 오를 수 있는 승점 커트라인을 따져보는 흥미로운 보도를 했다. 일본 대표팀의 상황을 기준으로 했다. 1승1패인 한국도 참고할 사항이다.

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모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본 축구 대표팀은 지난 15일(이하 한국시각) 벌어진 네덜란드와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 첫 경기서 난타전 끝에 2대2로 비겼다. 네덜란드가 도망가면 일본이 추격하는 양상이었다. 계속 끌려간 일본은 후반 막판 가마다 다이치의 헤더 동점골로 패배를 모면했다. 같은 조의 다른 1차전에선 스웨덴이 튀니지를 5대1로 대파했다. 1차전을 마친 현재, F조 중간순위는 스웨덴(승점3)이 선두이고, 일본이 2위, 네덜란드가 3위, 튀니지가 4위다. 일본과 네덜란드가 승점, 골득실차, 다득점 모두 똑같지만 'TCS(페어플레이 점수)'에서 일본이 앞선다. 이번 대회에선 두 팀 이상의 승점이 같을 땐 이른바 '승자 승' 규정을 먼저 적용한다. 동률 팀 간 상대 전적(승점-골득실차-다득점-페어플레이 점수 순)을 따진다. 이후 조별리그 3경기 전체 골득실차-다득점-페어플레이 점수-국제축구연맹(FIFA) 랭킹 순으로 순위를 결정한다.

네덜란드와 비긴 후 일본 선수들 UPI

이번 대회에선 처음으로 48개국(4개팀 12개조)이 조별리그를 치르고 있다. 따라서 조 3위 중 상위 8팀도 조별리그를 통과해 32강에 오른다. 그럼 승점을 최소 몇점까지 얻어야 조별리그 통과 커트라인이 될까. 참고할 이전 사례가 A대표팀이 참가한 월드컵에선 없다. 48개국 체제가 이번이 처음이기 때문이다. 대신 지난 가을 열린 48개국이 출전한 U-17 월드컵 결과를 참고할 수 있다.

당시 조 3위 12팀의 승점을 보면 승점 4점인 팀이 4개팀, 승점 3점인 팀이 6개팀, 승점 2점과 승점 1점인 팀이 각각 1개 팀씩이었다. 여기서 승점 4점인 팀들(북한, 이집트, 우간다, 파라과이)은 조별리그를 100% 통과했다. 승점 3점인 경우에는 6개 팀 중 4개 팀이 통과했다. 따라서 조별리그 통과를 위해서는 1승이 필수적이다. 여기에다 무승부로 승점 1점을 더 쌓을 수 있다면 조 3위를 하더라도 토너먼트 진출이 확실해진다는 의미다. 단 예외가 있을 수도 있다. 실제로 승점 4점으로 조 4위가 된 케이스는 U-17 월드컵에서 한 조 있었다,

모리야스 하지메 감독 로이터

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일본은 오는 21일 2차전에서 튀니지와 대결한다. 그리고 마지막 상대는 스웨덴이다. A대표팀과 U-17 팀의 전력차가 있어 이런 데이터를 그대로 적용하는 것은 다소 무리일 수도 있지만 하나의 참고 자료는 될 수 있다고 일본 매체 '사커다이제스트웹'은 설명했다. 과거의 데이터를 토대로 볼 때 현재 승점 1점인 일본는 1패를 안고 싸우는 튀니지와의 2차전이 최대 승부처가 될 수 있다. 튀니지는 1차전에서 스웨덴에 4골차 완패를 당한 후 감독을 전격 교체했다. 사브리 라무시 감독을 해임하고, 대신 아프리카 축구에 정통한 프랑스 출신 에르베 르나르 감독을 전격 선임했다.

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일본이 흔들리는 튀니지를 잡는다면 승점 4점으로 최소 3위로라도 조별리그 통과 가능성이 높아진다. 무승부 또는 패할 경우 네덜란드(1무)-스웨덴(1승)전 결과에 따라 또 순위와 경우의 수가 요동칠 수 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com.

◇2025년 FIFA U-17 월드컵 3위 순위표

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1위 북한(승점 4 / 득실차 3)

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2위 이집트(승점 4 / 득실차 0)

3위 우간다(승점 4 / 득실차 0)

4위 파라과이(승점 4 / 득실차 0)

5위 모로코(승점 3 / 득실차 8)

6위 체코(승점 3 / 득실차 3)

7위 튀니지(승점 3 / 득실차 3)

8위 멕시코(승점 3 / 득실차 -2)

-- 토너먼트 스테이지 진출 --

9위 사우디아라비아(승점 3 / 득실차 -2)

10위 인도네시아(승점 3 / 득실차 -5)

11위 카타르(승점 2 / 득실차 -1)

12위 코스타리카(승점 1 / 득실차 -3)

※2위, 3위, 4위는 다득점, 3위와 4위는 페어플레이 점수가 같아 추첨. 8위와 9위는 페어플레이 점수에 의해 순위를 결정함