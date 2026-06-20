"손흥민이 불쌍했다" 안정환 소신발언.."저렇게 뛰면 어떤 스트라이커도 버티지 못해"

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 아쉬워하는 손흥민. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 김대식 기자]대한민국 레전드인 안정환이 손흥민을 향한 비판에 대해서 입을 열었다.

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안정환은 멕시코전을 앞둔 18일 티키티키타카타카토크토크쇼에 출연해 대한민국과 체코의 2026년 북중미월드컵 1차전에 대해서 리뷰했다. 지난 체코전에서 손흥민은 골 결정력이 좋지 않아서 경기력이 아쉽다는 평가를 받았다. 강한 비판을 보내는 시선도 존재했다.

안정환은 공격수로서 손흥민 활용법에 대한 아쉬움을 밝혔다. 그는 "문제는 손흥민이 약간 불쌍했다는 것이다. 무슨 희생양 스트라이커처럼, 저렇게 밑에서 계속 때려 넣으면 어떤 체력 좋은 스트라이커, 어떤 힘 좋은 스트라이커라도 못 견딘다"며 아쉬움을 이야기했다.

계속해서 안정환은 "계속 손흥민에게 때려 넣었다. 체력적으로 힘들었을 것이다. 대신 상대는 더 체력적으로 힘들다. 손흥민을 계속 쫓아다녀야 하기 때문이다. 수비 입장에서는 되게 부담스럽다. 좌우로 빠져나가는 걸 쫓아가야 한다. 안 쫓아가면 실점의 확률이 높아지니까"라고 말했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 후반 오현규와 교체되는 손흥민. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

옆에 있던 김남일도 거들었다. "만약 손흥민의 역할을 정환이 형이 했다고 한다면 정환이 형은 손 들고 나왔을 것"이라고 농담을 했다.

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멕시코와의 2차전에서는 손흥민을 선발에서 내려야 한다는 의견이 많았지만 홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독의 선택은 변함이 없었다. 손흥민을 향한 신뢰였다. 손흥민의 위치는 또 한 번 최전방이었다.

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손흥민은 존재만으로도 멕시코 수비에 부담을 줬다. 손흥민은 자신의 장점인 공간 침투를 통해서 계속해서 멕시코 수비를 흔들었다. 손흥민의 플레이 하나가 경기장 분위기도 바꿨다. 전반 16분 오프사이드 판정이 나왔지만 순간적으로 이강인과 제대로 눈이 맞은 손흥민은 골키퍼 키를 넘기는 절묘한 슈팅으로 득점을 할 뻔했다. 조금만 더 뒤에서 출발했고, 멕시코 수비가 걷어내지 않았다면 무조건 골인 상황이었다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 슈팅 시도하는 손흥민. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

이때부터 멕시코 수비는 라인을 더 내리기 시작했다. 압박을 잘하는 멕시코지만 손흥민을 한번만 놓쳐도 실점한다는 걸 깨달았기 때문이다. 손흥민이 경기장에 존재하는 것만으로도 멕시코에 큰 부담을 줬다. 하지만 한국이 먼저 실점하고, 멕시코가 노골적으로 내려앉으면서 손흥민의 경기 영향력은 줄어들었다.

이에 이날 홍 감독은 체코전보다 손흥민을 빠르게 오현규로 교체했다. 결과적으로는 아쉬운 판단이었다. 오현규도 체코전처럼 반짝이지 못했으며 왼쪽에 배치한 황희찬이 전혀 존재감을 발휘하지 못했기 때문이다. 손흥민이 이번 시즌 소속팀에서의 경기력이 떨어진다고 한들, 대한민국이 가진 최고의 무기다. 손흥민의 장점을 더 발휘할 수 있는 기용 방식도 필요해 보인다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com