"이강인 메시급 행동, 퇴장 줬어야지" 멕시코 충격 주장, '몸통박치기 무시' 남미 심판 홈콜 부족했나..."레드카드 아닌가" 폭발

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 전반전 엘로우카드 받는 이강인. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인의 반칙에 대한 멕시코 언론의 충격적인 반응이 전해졌다.

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멕시코의 TUDN은 19일(한국시각) '이강인은 옐로우 카드인가, 레드 카드인가. 루이스 로모에게 파울을 범했다'고 보도했다. TUDN은 '멕시코와 한국의 경기에서 경기 시작부터 논란이 일었다'고 전했다.

멕시코의 클라로스포츠도 '레드카드감이 아니었나. 로모가 이강인에게 매우 강한 태클을 받았다'고 언급했다. 일부 남미 팬들은 "메시처럼 행동했다"고 지적하기도 했다. 메시가 지난 알제리전에서 상대 발목을 밟은 파울에도 퇴장당하지 않은 것과 비교한 것으로 보인다. 다른 팬들도 "이런 행동은 옳지 못하다", "좋은 판정은 아니다"고 했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 볼 경합 도중 멕시코 선수 발을 밟고 있는 이강인. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

이강인은 19일 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에 선발 출전했으나, 팀의 0대1 패배를 막지 못했다.

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이강인은 이날 전반 이른 시점에 경고를 받으며 변수가 생겼다. 전반 4분 루이스 로모(과달라하라)와 볼 경합 과정에서 타이밍이 늦었다. 상대에 거친 태클을 범한 탓으로 옐로카드를 받았다. 멕시코 언론은 해당 파울이 레드카드까지 나올 수 있다고 주장했다.

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다만 이강인의 생각은 달랐다. 이강인은 "당연히 예상하지 못한 옐로카드여서 이후 좀 더 적극적으로 하기가 어려웠던 상황이었다. 하지만 위축되거나 그러지는 않았다"고 밝혔다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 멕시코 거친 플레이에 막히는 이강인. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

또한 이강인의 파울이 일부 위협적일 수는 있다는 점을 고려해도, 주심이 지나치게 멕시코에 관대했던 점까지 본다면 멕시코가 판정에서 불만을 토로하기는 어렵다.

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전반 17분 이강인을 향한 상대의 강력한 충돌에도 테헤라 주심은 이를 외면했다. 이강인은 강한 충돌로 그라운드에 뒹굴었다. 전반 추가시간 2분에는 손흥민이 전진하는 경로를 수비가 작정하고 막았으나, 주심 보고도 무시했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com