김숙, '탑게이' 홍석천에 사랑 고백했다가 '굴욕'…"너 돈 필요해?"(도라이버)

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 김숙이 홍석천에게 깜짝 프러포즈를 했다가 예상치 못한 반응을 얻는다.

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20일 공개되는 넷플릭스 예능 '도라이버-더 게임 오브 데스'에서는 '수명전쟁' 후반전에 돌입한 멤버들의 좌충우돌 생존기가 펼쳐진다.

앞서 진행된 전반전에서는 네쌍둥이 출산 이후 2.5배속 인생을 살게 된 홍진경이 탈락하며 반전을 안겼다.

이어진 후반전에서는 남은 멤버들이 부족한 삶의 시간을 확보하기 위해 고군분투하는 모습이 그려진다.

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특히 20대의 삶을 부여받아 젊음을 만끽하던 김숙은 생존을 위해 동분서주하던 중 홍석천을 찾아가 돌발 프러포즈를 감행한다.

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김숙은 "석천 오빠 사랑해! 나랑 결혼하자"라며 거침없이 고백했고, 갑작스러운 청혼에 당황한 홍석천은 "너 돈 필요하니?"라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

여기에 홍석천은 "근데 돈은 네가 나보다 많잖아"라고 덧붙이며 뜻밖의 '김숙 알부자설'까지 언급해 폭소를 자아냈다.

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홍석천에게 단칼에 거절당한 김숙은 이후에도 남은 삶의 시간을 지키기 위해 몸을 사리지 않는 활약을 이어간다.

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멤버들 역시 마지막 순간까지 예측 불가능한 반전 속에서 치열한 수명 경쟁을 펼친다.

또한 2PM 준케이는 이번 방송에서도 만능 해결사 역할을 톡톡히 해낼 예정이다. 그는 무너진 김숙의 멘탈을 다독이며 "저를 전적으로 믿으셔야 한다"고 조언, 마지막 반전의 열쇠가 될 것으로 기대를 모은다.

한편 '도라이버-더 게임 오브 데스'는 넷플릭스를 통해 매주 토요일 오전 11시 공개된다.

narusi@sportschosun.com