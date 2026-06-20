홍현희, 풀빌라에서 소변 실수한 子에 당황 "절대 못 빨게 한 애착인형 다 젖어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 홍현희가 소변 실수한 아들에 곧바로 대처했다.

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19일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에서는 '살려주세요…이게 순한 맛이라고요…?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

홍현희는 "아빠랑 아들은 남자들끼리 함께할 거리가 더 많다. 캠핑도 가고 목욕탕도 가는데 나는 이제 씻길 날도 얼마 안 남은 거다. 단둘이 우정을 다지고 싶다"며 "아빠랑은 '아빠 몰래'로 뭐 많이 하지 않았냐. 엄마랑은 단둘이 시간이 없었던 거 같다"고 아들 준범이와의 풀빌라 여행을 기획했다.

준범이가 하원한 후 키즈 풀빌라로 데려간 홍현희. 두 사람은 단둘이 미끄럼틀을 타고 수영장에서 물놀이를 하며 즐거운 시간을 보냈다. 특히 홀로 발장구를 치며 수영하는 모습에 홍현희는 "어머 웬일이야"라며 감동받았다.

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쉴새 없이 준범이를 놀아준 덕에 준벙미는 애착 토끼 인형과 함께 꿈나라로 향했다. 하지만 다음날 새벽, 홍현희는 갑작스럽게 카메라를 켜며 한숨을 내쉬었다.

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준범이가 자다가 소변 실수를 한 것. 이에 준범이가 절대 못 빨게 한다는 애착 토끼 인형이 젖었다. 홍현희는 "깨끗하게 빨아올게 엄마가. 어쩔 수 없어"라며 곧바로 인형을 들고 세탁기로 향했다. 홍현희는 "지금 이 토끼를 어떻게 하면 빨까 제작진들이랑 고민했는데 진짜 아무도 못 빨게 했다. 처음에는 햇빛에 말리라는 거다. '엄마는 널 사랑해서 절대 그럴 수 없다. 소변 묻었는데 이건 더럽다' 했는데 알겠다더라"라며 속 시원해했다.

세탁기 소리에 제작진도 깨어나자 홍현희는 상황 설명을 했다. 홍현희는 "수박을 많이 먹고 잤는데 화장실을 안 갔다. 기저귀를 채울까 말까 하다가 나도 모르게 곯아떨어졌다"며 "(새벽에) '엄마 토끼 냄새를 맡을 수가 없어요' 했는데 토끼 귀가 소변에 젖었다. 침대부터 걷었는데 토끼 귀 두 개만 젖었다. 햇빛에 말리자 하길래 '소변 묻은 걸 너한테 냄새 맡게 할 수 없다' 했다고 밝혔다.

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홍현희는 "엄마 입장에서는 세균을 안고 자는 거잖아. 그거 이런 데 굴러다니고 백화점에도 떨어진다. 여기저기 굴러 떨어진다"고 토로했다.

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wjlee@sportschosun.com