서인영, 재혼 앞두고 폭탄 고백 "만났던 男 기억도 안 날 정도로 연애 많이 해"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 서인영이 연애 경험에 대해 솔직히 밝혔다.

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20일 서인영의 유튜브 채널에서는 '서인영이 말하는 좋은 남자 말하는 법 이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

2008년 예능프로그램 '서인영의 카이스트' 출연 시절 함께 했던 카이스트 동기들을 만난 서인영. 서인영은 학생들과 함께 카이스트를 돌아보고 학식을 먹었다. 한 학생은 서인영에게 "여기 나온다 하니까 뭐 물어봐 달라고 한 친구들이 있다"며 좋은 남자를 알아보는 법에 대해 물었다.

이에 서인영은 "내 걸 얘기하겠다. 내 이상형은 센스가 있는 사람이 좋고 자기가 말한 것에 다한 책임감이 있는 삶이 좋고 의리가 있는 사람이 좋다. 모든 여자한테 끼부리는 남자들을 만나는 내 친구들이 있었다. 그런 사람들이 꼭 바람을 피더라"라고 밝혔다.

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학부 때 많이 놀았다는 학생에 서인영은 "그래서 많이 놀아봐야 한다. 그 나이대에 맞게 많이 즐겨봐야 된다 생각한다"며 "난 후회가 없다. 남자 누구 만났는지 기억도 안 날 정도로 연애를 많이 해봤다. 난 그게 중요한 거 같다"고 솔직하게 밝혔다.

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식사를 마친 후 서인영은 학생들에게 "인생을 즐기자"라고 응원했다. 하지만 "롤모델"이라는 학생의 말에 서인영은 "내가 왜 롤모델이냐. 나 롤모델하면 안 된다. 좋은 예가 아니다"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

한편, 서인영은 2023년 비연예인과 결혼했으나 이듬해 이혼했다. 이후 2년 만에 6살 연상의 사업가와 재혼을 발표해 화제가 됐다.

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wjlee@sportschosun.com