"메시 아버지 사망→월드컵 출전 불가 전망" '충격 오보' 제작진 전부 해고..."사과드립니다, 잘못했습니다"

사진=헬로매거진

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[스포츠조선 김대식 기자]아르헨티나의 한 뉴스 제작진이 리오넬 메시의 아버지가 사망했다는 허위 보도를 내보낸 뒤 해고됐다.

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영국 가디언은 20일(이하 한국시각) '플로렌시아 페냐는 아르헨티나 매체 Luzu TV에서 호르헤 메시가 사망했다고 발표했으며, 나아가 메시가 월드컵에서 더 이상 경기에 출전하지 않을 것이라는 전망까지 내놓았다. 그러나 보도 이후 메시 가족은 목요일 성명을 발표해, 메시의 부친이 공개되지 않은 질환으로 입원 중이지만 '좋은 경과를 보이며 회복 중'이라고 밝혔다'고 보도했다.

이어 '보도 이후 페냐는 진행자 자리에서 물러났으며, 생방송 중 제작진이 인이어를 통해 잘못된 정보를 전달했다고 주장하면서 가족에게 사과했다'고 설명했다. 페냐는 개인 SNS를 통해 메시와 그의 가족들에게 사과했다.

로이터연합뉴스

그는 "메시 가족이 겪고 있을 끔찍한 순간에 대해 사과드린다. 저는 이 고통을 전달하는 매개체가 되었다는 사실에 깊은 수치심을 느낀다. 이 허위 정보는 방송 중 프로그램 제작진에 의해 확인된 내용이라며 저에게 전달됐고, 저는 그것을 믿었다. 그럼에도 불구하고 저는 이 실수의 일부였다는 책임을 받아들인다. 그래서 Luzu를 떠나고 프로그램 참여를 종료하기로 결정했다. 다시 한 번 진심으로 사과드린다. 제가 잘못했다"며 진심으로 늬우쳤다.

가디언은 '2020년에 시작된 Luzu는 아르헨티나에서 인기 있는 뉴스 채널이다. 채널 측도 사과 성명을 발표했으며 '책임자들'을 해고했다고 밝혔다'고 전했다. 가디언에서 전한 Luzu 측 입장은 '방송 중 발생한 이번 사태에 대해 깊이 유감스럽게 생각한다. 우리 채널은 충분한 사전 검증 없이 민감한 정보를 방송하는 것을 용납할 수 없다. 이에 따라 Luzu TV 경영진은 이번 사안의 책임이 있는 모든 관계자를 해고하기로 결정했으며, 페냐 역시 스스로 물러나기로 결정했다'였다. 아르헨티나 언론 보도에 따르면, 이번 사태 직후 최대 10개 브랜드가 Luzu에 대한 스폰서 계약을 종료했다.

로이터연합뉴스

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메시 가족도 믿을 수 없는 오보에 강하게 반발했다. 메시 측은 "최근 몇 시간 동안 퍼져나간 여러 주장과 소문, 추측과 관련해 가족은 일부 사람들이 철저히 사적인 가족 문제를 다루는 과정에서 보여준 무감각함과 무례함, 그리고 양심 없는 태도에 깊은 불쾌감을 표한다"고 공개적으로 항의했다.

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메시 아버지인 호르헤 메시가 아픈 건 17일에 열린 아르헨티나와 알제리 경기 후 알려졌다. 메시가 첫 골을 넣은 뒤에 눈물을 흘렸기 때문이다. 메시는 축구와 관련되지 않은 일 때문에 힘들었다고 밝힌 바 있다. 그 이유가 바로 아버지의 병환이었다. 호르헤 메시의 정확한 상태는 아직까지 알려지지 않고 있다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com