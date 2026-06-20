'이영표-박지성도 분통' 손흥민 막고→이강인 가격…韓 대놓고 당했다, 우려가 현실 된 남미 심판 '홈 콜'

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 멕시코 거친 플레이에 막히는 이강인. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 이강인이 리라와 신경전을 벌이고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 김가을 기자]남미 심판의 '홈콜 우려'가 현실이 됐다.

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홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 이끄는 한국은 19일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 패했다. 한국은 1승1패(승점 3)를 기록하며 조 2위를 유지했다.

'아스' 멕시코판은 '한국에선 심판들이 우루과이 국적이라는 점을 고려해 어려움을 겪고 있다고 주장했다. 경기 시작 전부터 심판 판정을 둘러싼 논란이 나왔다'고 보도했다.

이날 경기 심판진은 전원 남미 출신으로 구성됐다. 우루과이 출신 구스타보 테헤라가 주심을 맡고, 같은 우루과이 출신 카를로스 바레이로와 니콜라스 타란이 부심으로 나섰다. 대기심과 예비 부심은 각각 콜롬비아 출신 안드레스 로하스, 알렉산더 구스만이었다.

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우려의 목소리가 나왔다. 멕시코는 북중미지만, 남미 국가와 같은 스페인어를 모국어로 쓰기 때문이었다. 특히 보험설계사로 알려진 테헤라 주심은 깐깐한 판정으로 유명했다. 테헤라 주심은 통산 344경기를 맡아 총 1733장의 옐로카드와 44장의 레드카드를 꺼냈다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 이강인이 상대 파울에 얼굴을 감싸쥐며 넘어지고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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한국은 킥오프 4분 만에 '에이스' 이강인(파리생제르맹)이 옐로카드를 받으며 긴장감을 높였다. 전반 22분에는 멕시코 수비수를 맞고 나간 공을 멕시코 쪽으로 선언했다. '캡틴' 손흥민(LA FC)이 항의하기도 했다. 이영표 KBS 해설위원도 "알 수 없는 판정"이라며 답답해 했다. 심판의 성향에 상황은 더욱 악화됐다. 멕시코는 손흥민의 전진 코스를 대놓고 막아섰다. 후반 상황도 비슷했다. 이강인은 상대의 가격에 쓰러지기도 했다. 박지성 JTBC 해설위원마저 "주심이 좀처럼 휘슬을 불지 않는다"고 쓴소리를 했다.

한국은 25일 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 남아공과 조별리그 최종전을 치른다. 이날 경기 결과에 A조 순위가 확정된다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com