자궁파열 위험에도..김동현 아내 "다섯째 낳고 정관수술 할 걸" 깜짝 고백

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[스포츠조선 정유나 기자] 넷째 임신 중인 김동현의 아내가 다섯째에 대한 솔직한 생각을 밝혀 눈길을 끌었다.

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18일 김동현의 유튜브 채널에는 넷째를 임신 중인 아내가 출연해 출산과 산후조리원 생활에 대한 솔직한 경험담을 털어놓는 모습이 담겼다.

이날 김동현은 출산을 앞둔 예비 부모들을 향해 응원의 메시지를 전했다.

그는 "지금은 많이 힘들겠지만 앞으로 행복한 날들이 정말 많을 것"이라며 "아기 때 자식이 효도한다는 말이 있는데, 정말 맞는 말인 것 같다"고 말했다. 이에 아내는 "그래서 아기를 자꾸 낳나 보다"라고 웃으며 맞장구쳤다.

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그러자 김동현은 "얼마 전 아내가 아직 넷째도 출산하지 않았는데 '다섯째를 낳고 나서 정관수술을 할 걸 그랬나'라는 무서운 이야기를 하더라"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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이에 아내는 "정관수술을 너무 빨리, 섣불리 한 것 같다"고 털어놔 눈길을 끌었다.

앞서 김동현 아내의 담당의는 넷째 출산 시 자궁 파열 및 산후 출혈 위험이 있다고 설명한 바 있다. 분만이 계속되며 위험도가 높아진 것. 이에 김동현은 "출산일까지 무리 없이 잘 버티고 무사히 지나갔으면 좋겠다"라고 걱정했다.

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한편 김동현은 2018년에 결혼, 슬하에 1남 2녀를 뒀으며 넷째는 오는 9월 출산 예정이다. 김동현은 최근 소식을 전한 넷째가 정관수술 직전에 임신된 것이라고 밝히기도 했다.

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jyn2011@sportschosun.com