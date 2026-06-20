아쉬운 실점에 호통치던 김승규, 이기혁 먼저 다가오자 결국 풀렸다[사포판 현장]

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 하이드레이션 브레이크때 김승규가 이기혁을 다독이고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자

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[사포판(멕시코)=스포츠조선 허상욱 기자] 2026 북중미 월드컵 멕시코전에서 뼈아픈 실수로 실점의 빌미를 제공한 이기혁이 먼저 용기를 냈다.

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29일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 조별리그 경기. 0-0으로 팽팽하게 맞서던 후반 5분, 대한민국 진영 페널티 지역에서 높이 떠오른 공 하나가 운명을 갈랐다. 공중볼 처리를 위해 뛰어나온 김승규와 이기혁이 서로를 방해하는 최악의 상황이 연출됐고 공은 허무하게 흘러나왔다. 루이스 모로가 빈 골문을 향해 가볍게 밀어넣는 데 단 1초도 걸리지 않았다.

실점 직후 김승규의 표정은 굳어 있었다. 커뮤니케이션 과정의 문제로 빚어진 사고에 순간적으로 감정이 올라온 것도 무리는 아니었다.

하이드레이션 브레이크. 골문으로 향하던 김승규에게 먼저 다가간 건 이기혁이었다. 실점의 빌미를 제공한 당사자로서 쉽지 않은 발걸음이었을 터. 그러나 이기혁은 먼저 말을 건넸고 김승규도 마음을 열었다. 화는 이미 식어 있었다. 김승규는 이기혁의 어깨를 감싸 쥐며 고개를 끄덕였다. 말보다 많은 것을 담은 몸짓이었다.

이기혁과의 예측 못한 충돌로 허용한 선제골, 아쉬움 가득한 김승규의 절규

서로를 바라보는 김승규와 이기혁, 허탈한 마음을 감추지 못하고

이어진 하이드레이션 브레이크, 골문으로 향하는 김승규에 말을 건네는 이기혁

어떤 말이었을까? 김승규는 이미 화가 풀린 상태

이기혁을 향해 돌아선 김승규

괜찮아, 우린 이겨낼 수 있어. 후배를 다독이는 김승규의 미소