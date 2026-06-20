에일리, 임신설도 서러운데 "시험관 끝난 후 하혈, 배 계속 아파" 안타까운 근황

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 에일리가 시험관 임신 도전 중 안타까운 근황을 공개했다.

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20일 유튜브 채널 '일리네 결혼일기'에서는 '일주일 안에 안 먹으면 1년 기다려야 합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

최시훈은 "이제 봄 꽃게 시즌이 마지막이다. 내가 전국 팔도를 찾아봤다. 노량진 수산시장가서 사올까 가락시장가서 사올까 연평도를 갈까 했다. 원래 서해를 가려 했다"며 에일리와 함께 제철 꽃게를 먹으러 갔다.

식당에 도착한 에일리는 살짝 지친 듯한 모습. 에일리는 "저희가 시험관 끝나고 첫 월경 지나고 나서 지금 며칠 안 지나고 또 하혈을 하고 있다. 배가 계속 아프다"고 털어놨다.

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최시훈은 "호르몬에 관련된 주사를 계속 맞다가 이제 안 맞으니까 바이오리듬이 그렇게 됐나"라고 걱정했고 에일리는 "모르겠다. 그래서 좀 그런 상황이다"라고 토로했다.

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최시훈은 "그러니까 몸보신을 해야 한다. 봄에는 봄 꽃게를 먹고 여름에는 닭백숙을 먹어야 한다"고 밝혔다.

에일리는 최근 경춘선 숲길에서 열린 커피축제 무대에 올랐다. 이날 에일리는 넉넉한 핏의 흰색 드레스를 입었는데, 무대 중 배를 어루만지는 등의 모습으로 임신설에 휩싸였다.

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이에 소속사 A2Z엔터테인먼트 측은 "에일리의 임신설은 사실이 아니다. 좋은 소식이 생기면 전해드리겠다"며 임신설을 부인했다.

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wjlee@sportschosun.com