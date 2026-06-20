정형돈, 박명수 탓 '무도' 하차 고민 "KBS 출신이라고 배척, 너무 힘들게 해" ('하와수')

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[스포츠조선 이우주 기자] '하와수' 정형돈이 박명수 탓 '무한도전' 하차를 고민했다고 밝혔다.

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20일 유튜브 채널 '하와수'에서는 '셋만 모여도 무도다…명수와 준하를 찾아온 미존개오 정형돈!(1부)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

정형돈과 함께 했던 '무한도전'의 초창기 추억을 떠올리는 하와수에 정형돈은 "이런 옛날 얘기도 추억팔이 같아서 싫은데 그때 명수 형한테 너무 눌려 있었다. 그때 KBS 출신이라고 욕하고 엄청 눈치 줬다. 지금이라도 형이 오케이만 하면 때리고 싶다"고 폭로했다.

정형돈은 "'무한도전'하고 '상상플러스'를 같은 날 녹화했는데 '무한도전'을 안 한다 했다. (박명수가) 너무 힘들게 해서. 이거 진짜 처음 얘기하는 것"이라며 "태호 형이랑 재석이 형이 한번만 더 명수 형을 달래보겠다 했다"고 밝혔다.

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정형돈은 "그때 명수 형이 타 방송사에서 오는 걸 금기시하는 게 있었다. 그 당시는 그런 시기였다"고 밝혔다. 이에 박명수는 "내가 MBC의 선배 개그맨이고 내 밑으로만 열 기수가 있는데 그런 거에 대한 견제가 있었다. 그리고 내가 상처를 줬다면 미안하다"고 사과했다.

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정형돈은 "뒤늦게 알았지만 명수 형이 내가 미워서 그런 게 아니었다. 사람 자체를 미워하는 스타일이 아니"라고 말했고 정준하도 "10년 넘게 하다 보면 서로 서운하고 섭섭하고 삐치는 게 많았다. 나도 많았다"고 밝혔다.

거침없는 폭로 후 정형돈은 제작진에게 따로 영상을 찍어 보냈다. 정형돈은 "'하와수' 촬영하면서 너무 오랜만에 형들을 봐서 흥분돼서 말을 제대로 못한 게 있다. 그때 제가 너무 폭로에 초점을 마주처서 약간의 오해의 소지가 있을 수 있다. 우리 명수 형 착한 형이다 명수 형 많은 사랑 부탁 드린다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com