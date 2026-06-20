정상훈, 무속인 팔자였다…"연예인 안 했으면 박수무당 됐을 것" 충격

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 정상훈이 자신의 사주에 깜짝 놀랐다.

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20일 유튜브 채널 '정상훈 비정상훈'에서는 '충격 신점 정상훈 팔자에 숨겨진 뜻밖의 운명'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

정상훈은 처음으로 신점을 보러 갔다. 정상훈의 점사를 본 무속인은 "20대, 30대 아름답지 않았다. 본인은 초년고생을 진짜 많이 했어야 했다. 어려서부터 밑바닥에서 기었다. 40대로 접어들면서 트임이 있어야 한다"고 밝혔고 정상훈은 "40대부터 잘 됐다"고 인정했다.

무속인은 "결혼하면서부터 아내가 복을 갖고 있다. 그 여자를 만나면서 일이 잘됐을 거다. 40대부터 일이 풀렸을 것"이라 밝혔다.

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그러면서 무속인은 "만약 연예인이 안 됐으면 박수무당이 됐을 수도 있다. 마음속에 에너지가 많다. 연예인이니까 연기로 에너지를 풀지 않냐. 무당 해도 되겠다"고 밝혔다.

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이어 "인간의 구설수가 있을 수 있다. 좋은 뜻으로 얘기했는데 받아들이는 쪽에서 나쁘게 받아들여 오해가 될 수도 있다. 음력을 8~10월 구설수를 조심해라"라고 경고하기도 했다.

정상훈은 유튜브의 미래를 제일 궁금해했다. 이에 무속인은 "3개월만 기다려라. (조회수가) 확 올라갈 거다. 잘 될 것'이라고 밝혀 정상훈을 안도하게 했다.

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wjlee@sportschosun.com