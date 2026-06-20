박준형♥승무원 아내, 딸과 god 1만일 현장 출동..세 식구의 '하늘색' 나들이

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 god 박준형의 아내 김유진이 그룹 god의 데뷔 1만일을 기념한 행사 현장을 방문한 근황을 전했다.

Advertisement

지난달 김유진은 자신의 SNS를 통해 "에버랜드가 온통 하늘색으로 물든 10000일 기념 하늘색 풍선위크"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

그는 "이 긴 시간 동안 건재해준 다섯 오빠들 너무나 자랑스럽고 멋지다"며 "가슴이 콩닥거리게 하는 JYP & PSY 무대까지 너무 고마웠다"고 벅찬 소감을 전했다.

공개된 사진에는 김유진이 딸과 함께 행사장을 찾아 박준형과 인증샷을 찍는 모습이 담겨 있어 훈훈함을 자아냈다. 가족은 함께 기념 포토를 남기며 특별한 순간을 추억했다.

Advertisement

해당 사진은 에버랜드에서 열린 '하늘색 풍선위크' 현장에서 촬영된 것으로, 지난 5월 30일 데뷔 1만일을 맞은 그룹 god가 'ONE FAMILY, 10,000 DAYS'라는 슬로건 아래 팬들과 함께 한 세대의 추억과 우정을 나눈 대규모 테마파크 행사다.

Advertisement

한편 박준형은 지난 2015년 연하의 승무원 출신 김유진 씨와 결혼, 슬하에 딸을 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com