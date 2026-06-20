로빈♥김서연, 유산 아픔 딛고 임신 "태명은 깐느, 프랑스 여행도 잘 버텨줘" [공식]

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[스포츠조선 이우주 기자] 프랑스 출신 방송인 로빈이 아내 김서연의 임신 소식을 알렸다.

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로빈은 20일 "저희에게 정말 감사하고 좋은 일이 생겼다. 이번 프랑스 여행을 떠나면서 초기 임신 중이라 걱정도 정말 많았는데, 긴 일정 동안 너무나 잘 버텨준 덕분에 무사히 이렇게 소식을 전할 수 있었다"며 임신 소식을 알렸다.

로빈은 "칸 영화제 일정이 확정됐을 때쯤 찾아와준 아기라 태명은 '깐느'"라며 "아직 모든 게 조심스럽고 떨리는 마음이 크지만, 로부부를 아껴주시는 분들께도 이 기쁜 소식을 전하고 싶었다. 앞으로 저희 깐느도 따뜻하게 잘 부탁 드린다"고 밝혔다.

로빈 김서연 부부는 지난해 임신 소식을 알렸지만 11월 계류유산 판정을 받았다고 밝혀 안타까움을 자아냈다. 이후 약 7개월 만에 임신 소식을 알린 두 사람에 축하가 이어지고 있다.

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한편, 프랑스 출신 방송인 로빈 데이아나는 JTBC '비정상회담'에 출연해 얼굴을 알렸다. 김서연은 그룹 LPG, 차니스에서 송하라는 예명으로 활동했다. 두 사람은 지난해 5월 결혼식을 올렸다.

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wjlee@sportschosun.com