'40세' 고준희, 결국 공개 소개팅..훈훈 맞선남에 '父도 인정'

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 고준희의 첫 번째 맞선남과의 소개팅 현장이 공개됐다.

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19일 MBN '남의 집 귀한 가족' 측은 23일 방송을 앞두고 고준희의 맞선 에피소드를 선공개했다.

이날 고준희는 맞선남과 처음 마주한 자리에서 긴장한 모습을 보였다. 그는 "어색해. 무슨 얘기를 해야 될지 모르겠어"라며 솔직한 심경을 드러냈다.

맞선남이 "원래 낯을 좀 가리시나요?"라고 묻자, 고준희는 "극 I에 A형이라서 조금 시간이 걸리는 스타일"이라고 답했다. 이후 맞선남은 자연스럽게 주문을 도와주며 고준희와 대화를 이어갔다.

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그런데 수줍은 미소를 짖는 고준희를 바라보며 "싫지는 않은가 보다. 첫인상이 괜찮은 것 같다"는 반응이 나왔다. 알고보니 고준희의 부모님이 카페 한쪽에서 고준희의 맞선을 직관하고 있었던 것.

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고준희 아버지는 "어떤 사람을 보는지, 준희가 어떻게 반응하는지 궁금해서 왔다"고 설명했다.

이후 고준희의 어머니는 맞선남을 향해 "인상이 너무 좋다. 체격도 좋다"며 흐뭇한 반응을 보였다. 아버지 역시 두 사람의 대화를 관심 있게 지켜보더니 "맞선남이 여러가지 매력적인 면이 많다"고 말해 눈길을 끌었다.

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jyn2011@sportschosun.com